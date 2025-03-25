Одна семья — две сборные: как братья Уильямсы соединили Гану со Страной Басков

Во время мартовской международной паузы Нико Уильямс забил за Испанию, а Иньяки Уильямс – за Гану. Но это временная разлука.

Уже на выходных братья воссоединятся в Бильбао, где их Атлетик борется за трофеи и дошел до четвертьфинала Лиги Европы, выбив Рому Артема Довбыка.

Чемпион рассказывает, как темнокожие нападающие стали героями для особенного региона Испании – Страны Басков.

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Иньяки Уильямс говорит, что не знал этой истории до 19 лет.

Родители врали ему, что прибыли в Испанию самолетом, как все порядочные люди.

На самом деле это было не так.

На дворе стоял 2014-й, когда Иньяки дебютировал за основу Атлетика Бильбао, подписав профессиональный контракт. К тому времени его отец Феликс уже 10 лет вкалывал на заработках в Лондоне – убирал, строил, а бывало и билеты проверял на входе в "Стэмфорд Бридж".

Иньяки и его младший брат Нико страдали от этого, поэтому сразу после дебюта попросили отца вернуться – мол, теперь деньги будут.

Растроганный, тот рассказал сыновьям всю правду.

На самом деле они были из Аким Ода, что на востоке Ганы. В тех местах до сих пор живут в нищете рыбаки и крестьяне.

Какой там самолет? Феликсу и Марии едва хватило на два места на кузове грузовика, которым местные бандиты обещали переправить их и еще полсотни таких же горе-путешественников через Сахару, но на деле выбросили прямо посреди пустыни.

Мария узнала, что беременна, уже в дороге.

Когда ей нездоровилось идти, Феликс нес жену на руках, и раскаленный песок уничтожил ему стопы – он навсегда перестал их чувствовать.

Тем временем другие путешественники, кто был слабее, тихо умирали, и их хоронили вдоль дороги, растянувшейся на 1500 км.

"Я была пригодной к спорту в своей стране, а Феликс хорошо играл в футбол. По ударам, которые сын наносил мне в живот, когда я была беременна, было понятно, кем он хочет стать", – сейчас смеется Мария.

А вот в 1993-м было не до смеха.

Они кое-как добрались в Мелилью, испанский эксклав на африканском континенте, а когда вскарабкались на стену, окружавшую город, их немедленно арестовала Гражданская гвардия. По закону это должна была быть депортация – следовательно, голодная смерть в пустыне. Но Мария была на 7-м месяце беременности, и ее пожалел адвокат.

🔴 URGENTE | Un nuevo informe revela que Marruecos orquestó la tragedia de Melilla en la que murieron 37 inmigrantes tras entrar en España de forma ilegal: "Los militares nos quitaron todo lo que teníamos".



"Nos dieron un ultimátum, o saltábamos la valla o moríamos". pic.twitter.com/9ahbqJmYZC — Unai Cano (@unaicano10) June 20, 2024

Его совет был таков – порвать ганские документы и заявить, что они из Либерии, где как раз шла гражданская война.

Грубо говоря, Уильямсы стали испанцами благодаря преступлению.

Иньяки накрыли эмоции: "Я знал, что у папы были проблемы с подошвами ног, но не потому, что он ходил босиком по Сахаре при 40, 50 градусах. Услышав этот рассказ, я еще сильнее захотел бороться, чтобы вернуть все, чем родители пожертвовали ради нас".

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Сейчас Иньяки уже 30 лет, и хотя он не стал суперзвездой, но в Ла Лиге его знает каждый.

Во-первых, где вы видели темнокожего с баскским именем?

Уильямсы назвали первенца в честь священника Иньяки Мардонеса, который помог им с жильем и отвез Марию в роддом в Бильбао в 1994-м.

Хотя в страну их пустили, это был далеко не рай. Жилье получили аж в Памплоне, что в 150 км. Вокруг – такие же мигранты, а из работы – только бойня птицы, куда и устроился Феликс. Кем он только не был за последующие годы – от официанта до пастуха стад в горах, и все равно не хватало. Поэтому-то и поехал на заработки в Великобританию – чтобы семья не голодала.

На второго ребенка решились только через 8 лет, и сначала Иньяки заменял Нико отца, которого тот почти не видел.

"Иньяки очень ответственный. Он заботился о Нико, отвозил его в школу и из школы, а затем шел на тренировку. Он много сделал для семьи; нес тяжелое бремя с детства. Он лидер, и для меня был как ангел", – говорит мать, которая в то время работала одновременно в аэропорту, супермаркете и пиццерии.

Они собирали на нормальное жилье в более престижном Бильбао – и неожиданно уравнение решил сын.

Скаут Феликс Тайнта, который увидел парня на школьных соревнованиях, вспоминает: "Скорость Иньяки поражала. Он был физическим вундеркиндом – с недостатками, но бег компенсировал их все".

Тахонар, школа памплонской Осасуны, не может сравниться с Лесамой, которая кует кадры для Атлетика, поэтому Тайнта повез Иньяки туда летом 2012-го.

Вот так просто их ад начал меняться на рай.

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Атлетик – это же не просто один из трех клубов, которые никогда не вылетали из Ла Лиги.

Іньякі Вільямс з дитинства вболівав за Атлетик, elpais.com

В первую очередь, это символ и объект культа всего народа басков.

В спортдире Микели Гонсалесе просыпается поэт, когда он об этом говорит: "Первая песня, которую вы здесь услышите, – это гимн Атлетика. Ваша первая в жизни футболка – футболка Атлетика. Ваш первый визит на стадион – это визит на "Сан-Мамес".

В далеком 1911-м Атлетик дисквалифицировали в Кубке Испании за то, что выпустил в составе трех британцев, и с тех пор гордые баски не принимают иностранцев вообще.

Играть за Бильбао могут только баски или воспитанники местных клубов.

Еще до появления Уильямса-старшего за Атлетик дебютировал наполовину анголец Хонас Рамальо, но не закрепился и быстро исчез. Иньяки стал первым действительно важным темнокожим игроком в оплоте традиций, дающим бой глобализации:

"Дело не в дебюте, а в том, что он дал. Мой брат получил отца, который вернулся после десяти лет. Наша семья получила стабильность, о которой мечтала".

It is, at this juncture, pretty safe to say that Iñaki Williams is quite quick. pic.twitter.com/ujfvPxr80i — MUNDIAL (@MundialMag) February 23, 2019

И еще Иньяки бегал – да так быстро, что как-то в 2015-м забил Депортиво на скорости 35,7 км/ч.

Нечеловеческая выносливость родителей передалась и ему. Он играл в каждом матче за Атлетик, не зная травм. Это продолжалось год, два, три. В конце концов серия, начавшаяся в 2016-м, завершилась аж в 2023-м на 251 матче Ла Лиги подряд.

"Врачи говорят, что это невероятно. Я благодарю родителей за гены. Не знаю, что это, но оно во мне. Впрочем, я бы солгал, если бы сказал, что не играл, превозмогая боль. Бывало, что выходил на уколах, когда был нужен команде", – Иньяки всегда скромен.

По его словам, он никуда не уйдет из Атлетика – хочет быть игроком одного клуба.

Ни в одном розыгрыше Ла Лиги Уильямс не забил более 13 голов, но его стабильность и выносливость обеспечили солидные 110 мячей и 461 матч за Атлетик в карьере. С такими цифрами он имеет в Бильбао персональный фанклуб и неоднократно выходил на поле с капитанской повязкой.

Just to put Iñaki Williams’ record-breaking run in perspective, he smashed the previous record by 49 games.



251 matches defying injury, Covid protocols and the league’s bizarrely harsh yellow card suspension rules.



Almost no chance anyone will come even close to it. pic.twitter.com/plFj9gVQdj — Fútbol es la leche (@futboleslaleche) January 30, 2023

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Ну, и еще в 2021-ом Иньяки предупреждал – его младший брат талантливее, чем он.

Тогда Уильямса не все услышали, но уже на Евро-2024 убедились.

Сейчас Нико оценивают в 50-70 млн евро. Прошлым летом его торговала Барселона и гранды АПЛ, однако, посоветовавшись с семьей, вингер всем отказал:

"Это было нелегкое решение. По итогу вы должны знать, как различать цену и стоимость вещей. Отличать то, что действительно важно для вас. На этот раз я решил подольше остаться со своей семьей, с друзьями, в Бильбао, в своем доме".

Появление Нико на левом фланге атаки знаменовало новую эру Атлетика. Клуб не добывал Кубок короля с 1984 года, проиграв шесть подряд финалов, и вот в 2024-м Мальорка была бита в серии пенальти.

Бильбао праздновал это громче, чем Реал – свои Лиги чемпионов.

Una de esas cosas que uno preguntaba de niño a ver que era eso de la gabarra donde iban los del Athletic en esas fotos antiguas, uno de esos recuerdos que uno se va a llevar para toda la vida, una fecha para no olvidarla nunca, 2024-04-11, eskerrik asko @AthleticClub ❤️🤍❤️🤍❤️ pic.twitter.com/Oyqkfseg56 — Null (@Errigx) April 11, 2024

La Gabarra – традиционный "трофейный" сплав на баржах по реке Нервион – на сей раз украшали флаги многих африканских стран. Благодаря Уильямсам мигранты тоже почувствовали себя частью праздника.

В Атлетике их становится все больше. Адама Бойро перебрался из Дакара в Памплону в 4 года, и подает большие надежды слева в защите. Мароан Саннади – мароканец из Витории-Гастейс – забивает голы с позиции центрфорварда. Воспитанник Бегоньи Альваро Джало, который родом из Гвинеи-Бисау, выходит со скамейки.

Расисты время от времени проявляют себя на трибунах, но Иньяки Уильямс совсем не похож на Винисиуса:

"Для меня это тонкая грань. Я думаю, что это, прежде всего, классовость. Чернокожие, которые зарабатывают хорошие деньги, воспринимаются более благосклонно, чем те, кто продает барахло на улице. Все связано. В этом смысле футбол является мощной платформой. Дети не сосредотачиваются на нашем цвете; им просто нравится, как мы играем, и они нам подражают. Таким образом мы можем изменить многие представления".

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Спортдир Гонсалес считает, что Нико очень повезло с братом:

"Иньяки помогает ему во всем. Нико – хороший игрок, но очень молодой, и вы можете представить, какой шум вокруг него с этими клубами, агентами. Хорошо, что есть Иньяки – лучший пример упорной работы".

Они забавно спорят на поле; иногда играют "камень-ножницы-бумага", чтобы определить, кто выполнит стандарт.

Тем временем рядом с братьями в Атлетике созрела целая группа сильных исполнителей. Унаи Симон – №1 в сборной Испании. Туда же вызываются центрбеки Айтор Паредес и Дани Вивиан, атакующий хав Ойан Сансет.

Рома Артема Довбыка убедилась в мощи басков на себе, а в Ла Лиге команда Эрнесто Вальверде идет 4-й после 28 туров – впервые за 11 сезонов.

Трофей Лиги Европы вполне по силам Атлетику, который с самого 1911-го не был таким разнообразным.

"Уильямсы чувствуют себя очень хорошо в Бильбао, – говорит Гонсалес. – Они верят в проект, довольны командой, тренером, всем. И их любят болельщики".

Еще бы – иногда они разрывают элитные обороны без посторонней помощи.

Just to put Iñaki Williams’ record-breaking run in perspective, he smashed the previous record by 49 games.



251 matches defying injury, Covid protocols and the league’s bizarrely harsh yellow card suspension rules.



Almost no chance anyone will come even close to it. pic.twitter.com/plFj9gVQdj — Fútbol es la leche (@futboleslaleche) January 30, 2023

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Ну, и с 2022-го Иньяки Уильямсу также аплодируют болельщики в Гане.

На протяжении многих лет он отказывался играть за родину предков – мол, я не чувствую страну так, как те, кто в ней родились.

Впрочем, не дождавшись интереса от Испании, Иньяки решил рискнуть. Последним штрихом стала просьба его деда по отцу Джорджа, который является пастором пятидесятников в своем городке.

"Гана всегда присутствовала в нашем доме, – говорит Иньяки. – Когда мама сердится, то ругается на языке тви, хотя мы говорим на испанском. Я перехожу на тви, когда звонят дедушка с бабушкой. Я знаю ганские традиции, еду".

Перед финалом Кубка короля-2024 братья на кухне у матери уплетали фуфу – блюдо ганской, а не испанской кухни.

Inaki and Nico Williams don't joke with their fufu 😂😂😂 pic.twitter.com/wxK4pbvc5B — George Addo Jnr (@addojunr) April 3, 2024

При том более перспективного Нико "Красная Фурия" заиграла, как только тот выдал пару сильных матчей.

Так вот и получилось, что уже на ЧМ-2022 братья оказались по разные стороны баррикад.

Потрясенные баски, где такого отродясь не видели, сняли о них документальный фильм "Лос Уильямс", который дебютировал на кинофестивале в Сан-Себастьяне прошлым летом. Братья прошли по красному ковру, им аплодировали гости даже из-за океана. Все счастливы, успешны, богаты.

"А что было бы с ними, если бы их родители не отправились в это путешествие?" – спрашивает в конце режиссер Рауль де ла Фуэнте.

Конечно, он знает горькую правду.

Essa foto do Iñaki Williams em Gana, jun de 2022, é muito importante.



Foi nessa visita que ele aceitou o convite da seleção ganesa.



Ontem, Iñaki marcou o seu PRIMEIRO gol após mais de um ano.



O lugar? KUMASI, terra dos seus ancestrais. Terra do Povo Ashante. ANCESTRALIDADE 🇬🇭 pic.twitter.com/8lZ1X95c7c — Luis Fernando Filho (@luisfernanfilho) November 18, 2023

С берега водохранилища Вольта дети и взрослые ежедневно забрасывают в воду сети, чтобы поймать немного рыбы на обед. Работы там мало, зарплаты мизерные, будущего нет, поэтому все новые и новые поколения еженедельно штурмуют пески Сахары.

Как и тогда в 1993-м кто-то погибает в дороге, кого-то в слезах возвращают назад; другие попадают в натуральное рабство в странах Магриба.

История Уильямсов для испанцев – урок толерантности, но для ганцев – это прежде всего доказательство, что риск того стоит, и еще чуточку урок географии. Теперь все в Аким Ода болеют за Атлетик и хотят попасть в Бильбао, хотя и понятия не имеют, где конкретно он находится.

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