История дня. Он уехал из Киева в 13 лет, а затем играл в одной команде с Бекхэмом

Сегодня Дмитрию Коваленко исполняется 47 лет. В 13 лет он уехал из Киева в американский Рочестер — во дворе стоял 1990 год, для большинства украинцев Америка тогда была далекой и несбыточной мечтой. Первая семья, принявшая Коваленко, относились к нему почти как к рабу. Уроженец Киева косил траву, ходатайствовал по дому, иногда даже не доедал.

Дети хозяина издевались над ним, не пуская Диму утром в ванную. Через 8 месяцев к Коваленко приехала мама. Узнав обо всем, схватилась за голову. Высказала претензии хозяину, за что в три часа ночи (!) вместе с сыном была выставлена на улицу. Мать решила забрать Дмитрия обратно в Киев, но подросток решительно отказался: мол, возвращение для него будет похоже на поражение, а он хочет победить.

С тех пор прошло более 30 лет. 15 лет назад в раздевалке Лос-Анджелес Гэлэкси рядом стояли два шкафчика. На одной было написано Beckham, на другой — Kovalenko. Дмитрий, которого в Америке давно называют Дема, два сезона отыграл вместе с Дэвидом Бекхэмом и даже подружился с легендарным британцем. Своей игрой уроженец Киева заслужил уважение американских фанатов: трижды участвовал в матчах "Всех звезд МЛС" выигрывал Кубок и чемпионат лиги, провел в МЛС 277 матчей. В откровенном разговоре Дмитрий рассказал о своих взаимоотношениях с Бекхэмом, деньгах в МЛС и американской жизни, к которой за 30 лет он так до конца и не привык.

Футболист на пенсии

— Дмитрий, вы завершили карьеру в 33 года. Не рано?

— Травмы замучили. В начале карьеры в США мне приходилось много играть на стадионах, где проходят соревнования по американскому футболу. "Поляны" там очень жесткие — искусственные газоны укладывают прямо на бетонное покрытие. Поэтому многие игроки, в том числе и я, впоследствии начали испытывать боли в спине. Да и ноги стали подводить, все чаще "ломались". К тому же мой контракт с Гэлэкси закончился.

— Не предложили продлить соглашение?

— Предлагали пролонгировать на год. Но на других, гораздо более скромных условиях. Не забывайте, что Лос-Анджелес — один из самых дорогих городов в США, так что предложенных мне денег хватило бы разве что на оплату жилья и на еду. Вот тогда и решил, что пора заканчивать.

— И как обстоят дела у футболиста на "пенсии"?

— Сначала было необычно — не надо рано подниматься и ехать на тренировки, летать туда-сюда по всей Америке на выездные матчи. Потом стало скучно. Потому, когда предложили поработать с одной из детских команд, без раздумий согласился. Интересно возиться с пацанами, учить их футбольному алфавиту.

— Почему же тогда отказались от приглашения в тренерский штаб юношеской сборной США (U-17)?

— Для этого нужно было переезжать во Флориду, где находится центр подготовки национальных команд разных возрастов. Были определенные жизненные обстоятельства, не отважился на переезд. Потом жалел.

Вообще, жизнь во время футбольной карьеры и после ее окончания очень сильно отличается. Когда ты находишься на пике популярности, тебя готовы носить на руках. Думаешь, так будет всегда. Но когда вешаешь бутсы на гвоздь, понимаешь, что все приходится начинать сначала. Народ встречает новых кумиров, а ты решаешь свою главную проблему — как и в чем найти себя после футбола. Кто-то быстро проходит, а кому-то нужны годы или даже десятилетия.

Сосед Бекхема

— В Гэлэкси вы играли вместе с Дэвидом Бекхэмом. По ночным клубам с ним ходили?

— Это были единичные случаи. Однажды провели товарищескую встречу с Миланом, после нее Бекс собрал обе команды в ночном клубе. Тома Круза еще пригласил. Посидели, пообщались. Дэвид был нормальным парнем без звездной болезни. Мы с ним сидели рядом на тренерских установках перед матчами. Подкалывали друг друга.

— Бутсы Дэвида в пол прибивали?

— Бекс не давал повода для подобного. Он, конечно, шутил надо мной почти на каждой тренировке, но грани не переходил. Поначалу Дэвиду чем-то не нравилась моя прическа. Потом я какое-то время не брился, он начал рассказывать, что со щетиной моя голова становится квадратной. Я за словом тоже в карман не лез. Говорил: "Бекс, ты что, смешной?!"

После тренировки предлагал ему пойти в тренажерный зал набрать форму. Он в ответ обычно крутил головой. А на следующей тренировке в двухсторонке сбивал меня, улыбался и разводил руками, мол, зачем мне тренажерный зал, когда я тебя и так "выбиваю из седла".

— На тренировку Бекхэм каждый раз приезжал на новой машине?

— У него в Лос-Анджелесе был целый автопарк. В первом сезоне было восемь машин, во втором еще четыре приобрел. Последним приобретением был, если не ошибаюсь, "Ягуар". На занятие Бекс тянул за собой всех троих сыновей. Ромео, Круз и Бруклин внимательно наблюдали за отцом, иногда ободряя его возгласами "Папа, папа".

— Виктория Бекхэм на тренировки не приезжала?

— Нет, но домашних матчей Гэлэкси не пропускала. За супругами Бекхэмов на стадионе была закреплена своя вип-ложа. Виктория там собирала народ — детей, друзей. Тот же Том Круз на матчи иногда наведывался. Арнольд Шварценеггер несколько раз был.

— Народ на Бекхэма в Америке ходил?

— Когда Дэвид только приехал, я выступал за Ред Буллс из Нью-Йорка. На домашнюю игру с Гэлэкси пришло 70 тысяч зрителей. Это для Америки безумный показатель. Остальные команды собирали по 30, 40, 50 тысяч болельщиков на матчах против Бекса. Причем народ ходил посмотреть исключительно на "Спайсбоя". Потом люди немного пересытились Дэвидом.

Хотя когда к нам на выставочные матчи приезжали гранды европейского футбола, с посещаемостью не было проблем. Посмотреть на Барселону пришли 94 тысяч зрителей! Учитывайте, что у сокера, как называют европейский футбол в Америке, нет за океаном таких традиций, как в Старом мире. Здесь самые популярные игровые виды спорта — бейсбол, американский футбол, баскетбол, хоккей.

— Друзья просили вас достать автографы Бекхэма?

— Постоянно. Дэвид уже в ответ на мою очередную просьбу хитро улыбался и спрашивал, что я с ними делаю. Я обычно, не моргнув глазом, отвечал, что продаю их, специально для этого открыл в Украине сувенирный магазин. В плане автографов Бекхэм был безотказным парнем.

— Переезжая в Лос-Анджелес, Дэвид подписал пятилетний контракт на 250 миллионов долларов — по полтишку за сезон. Как думаете, он отработал эти деньги?

— В Америке обычно не переплачивают — именно столько Бексу "положили", значит, он столько стоил. Не думаю, что лига прогадала с его приглашением. Продажа сувенирной атрибутики, телевизионных прав, другие рекламные моменты — у нас говорят, что МЛС на Дэвиде не только отбила его контракт, но и сумела даже немного заработать.

— Когда МЛС сможет тягаться за размахом с НХЛ или НБА?

— Менеджеры лиги активно ведут работу. Несколько лет назад подписали контракт с одним из всемирно известных спортивных брендов — на 150 миллионов долларов. Добавилось и несколько локальных спонсоров.

— Какие были зарплаты у футболистов в МЛС?

— Небольшие. Когда я играл, средняя была около 60 тысяч долларов за сезон. Повторюсь, это не американский футбол, не бейсбол, баскетбол или хоккей. Минимальная зарплата — 40 тысяч. Более 200 тысяч долларов в сезон зарабатывали только 15 процентов игроков лиги. Я был в числе этих счастливчиков.

Около дюжины футболистов было больше миллиона в год. У того же Бекса из 50 миллионов только 10 — "футбольные". Остальные — за рекламу. Филиалы своей академии, еще целый ряд самых разных рекламных проектов. Причем все цифры, которые я привел, это "грязными" без выплаты налогов, которые составляют около 35 процентов.

— Гонорарам Бекхэма одноклубники не завидовали?

— За всех говорить не буду. Но лично у меня никакой зависти не было. Бекс поиграл во всех трех в то время лучших клубах мира — английском Манчестер Юнайтед, итальянском Милане и испанском Реале. Вот пусть завидующий сначала по очереди подпишет контракты с этими тремя командами, а потом рассказывает, что Дэвид — не футболист, а рекламный бренд.

Аверс и реверс американской жизни

— Вы уже почти 30 лет живете в США. Какая она, американская жизнь?

— В 13 лет я с минимальным знанием языка остался совершенно один в чужой американской семье. Глава этой семьи постоянно заставлял меня работать, косить траву. Его дети прятали от меня еду и не пускали утром в душ. Я никому не пожелаю испытать такое! Я прожил в этих ужасающих условиях 8 месяцев. Звонил родителям, но во время разговоров не захотел им раскрывать всю правду.

Мама приехала меня навестить, все узнала. Сказала хозяину, что меня забирает. Так он в три часа ночи выставил нас за дверь! Я маме тогда сказал, что в Киев не вернусь. Пусть я был "от горшка два вершка", но во мне сыграли чувства — решил, что буду грызть землю зубами, но постараюсь чего-то достичь в Америке — если уж сюда приехал. И мама договорилась о моем переходе в другую американскую семью. Хотя для нее это было тяжелое решение.

— Там тоже заставляли косить траву?

— Нет, там мне уже повезло. До сих пор с ними на связи. Футболом стал заниматься еще в школе киевского Динамо. Вторая семья, когда сказал, что хочу дальше играть в сокер, не возражала. И я прошел все ступеньки — сначала играл в школе, потом в университете штата Индиана. В 1998 году сборная университета стала чемпионом страны среди студентов, а меня признали лучшим игроком турнира. Через несколько месяцев подписал свой первый профессиональный контракт с Чикаго Файром. Уже начал зарабатывать деньги, помогать родителям. Чувствовал себя счастливым.

— И игра у вас пошла — в 2000 году с Чикаго взяли Кубок США.

— Подружился с Христо Стоичковым, сделавшим себе имя в Барселоне. Вместе с ним мы и переехали в Вашингтон, где выступали за Ди Си Юнайтед, в составе которого выиграли звание чемпионов МЧС. За эту победу, по аналогии с НБА, каждый получил чемпионский перстень. Он у меня в Киеве хранится — у родителей. Там целая коллекция моих спортивных трофеев, включая футболки команд, за которые выступал.

— И все же мы немного отошли от темы американской жизни.

— Есть много плюсов и минусов. Здесь всю жизнь можно работать взаймы. И, наконец, остаться не с чем! К примеру, ты купил дом. Но у тебя его могут забрать, если ты не сможешь уплатить налоги на землю, на которой стоит твой дом. Но у тебя в Америке есть права. У нас просто могут прийти блатные и забрать дом. С другой стороны, здесь ты всю жизнь будешь виноват государству. Хочешь купить машину — плати налог на нее каждый месяц.

— С чем вам до сих пор трудно смириться?

— Друзья могут без разрешения прийти ко мне вечером домой, я поставлю бутылку вина, душевно посидим, поговорим. С американцами о походе в гости нужно договариваться за неделю. Если придешь без приглашения, тебя просто не поймут. Но здесь, в отличие от нашей страны, можно зарабатывать нормальные деньги.

— 14 лет назад ты попытался вернуться в Украину. Почему эта попытка оказалась неудачной?

— У меня все хорошо складывалось в МЛС. Но тянуло домой. На следующий год сборной предстояло дебютировать на чемпионате мира в Германии-2006, а я мечтал выступать за национальную команду. Подписал контракт с запорожским Металлургом.

Но в итоге тренер (Металлург тогда тренировал Вячеслав Грозный — прим. М.Р.), который меня выдернул из-за океана, ничего не объясняя, усадил меня в глубокий запас. Я прожил в Запорожье полгода, узнал подводные течения украинского футбола. Честно говоря, оставаться здесь дальше не захотел — улетел обратно в Америку, мне как раз предложили неплохой контракт в Нью-Йорке.

— Правда, когда выступали за запорожский Металлург, партнеры по команде называли вас американцем?

— Да. Но наш американец — свой я.

Под флагом веселого Роджера

— До этого вы еще успели поиграть в немецкой Бундеслиге. Причем, за веселый клуб Санкт-Паули, игроков которого еще называют "пиратами".

— Это была моя первая попытка закрепиться в Европе. Санкт-Паули после первого круга железно шел на вылет, меня взяли в аренду на полгода. Я приехал на сборы в Испанию. Партнеры по команде не разобрались, посчитали меня американцем. Немного пренебрежительно отнеслись, мол, что это за американец, умеющий играть в футбол. Но я быстро заслужил доверие партнеров своей игрой.

Началась вторая половина сезона, мы обыграли Баварию 2:1. Наверное, это самая громкая победа в истории Санкт-Паули. Но потом я поссорился с капитаном команды, тренер усадил меня на скамейку. Я разозлился, собрал вещи и улетел в Чикаго. Сейчас понимаю, что нужно было терпеть, ждать своего шанса.

— В Санкт-Пауле символ клуба — флаг веселого Роджера. Пиратами их называют, потому что рядом порт Гамбурга?

— Да. И еще Санкт-Паули — это самый большой район в городе. Там находится и Рипербан — знаменитая улица красных фонарей. Жрицы любви страстно болеют не за более титулованный Гамбург, а за Санкт-Паули. Одна из ее представительниц однажды сказала легендарную фразу, мол, их тела принадлежат многим мужчинам, но сердце — только футбольному клубу "Санкт-Паули". По легенде, пираты часто приезжали в порт Гамбурга. И основали там свою общину. А потом их предки в 1910 году основали Санкт-Паули.

— Красивая легенда...

— У Санкт-Паули полно фанов в других странах. Всего за этот скромный по меркам Германии клуб болеет почти 11 миллионов человек! Кому-то нравится символика команды. Кому-то — свободолюбивая философия Санкт-Паули. Кстати, фаны клуба — антифашисты. Болельщики все время поддерживают команду. Когда мы проигрывали, они на немецком языке скандировали "А нам все равно!".

В гостях у Кличко

— Когда-то общался с баскетболистом Кириллом Фесенко, выступавшим в НБА за Юту Джаз из Солт-Лейк-Сити. С ним, когда за Реал из Солт-Лейка играли, не пересекались?

— Познакомились случайно — в парикмахерской. Разговорились, удивились — до этого друг о друге не слышали. Всегда приятно встретить земляков на чужбине. Фес оказался хорошим парнем. Вот только я вскоре уехал из Солт-Лейка в Лос-Анджелес — поэтому мы с Кириллом больше не встречались.

— Видел вас в сентябре 2009 года в Лос-Анджелесе на бою Виталия Кличко с Крисом Арреолой. Удалось познакомиться с Виталием?

— Да, Виталий меня на этот поединок и пригласил. За несколько недель до боя Кличко пришел на домашний матч Гелекси, зашел к нам в раздевалку. Так и познакомились. Ходили с ним в ресторан, даже был у него в гостях. Что могу сказать — поражен его силой духа, чувством юмора и интеллектом. Виталия здесь все уважают — на том бою в первых рядах сидели Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Майкл Тайсон, Коби Брайант, Микки Рурк. Кличко с ними поддерживает дружеские отношения. Это показатель. Как прилечу в Киев обязательно его наберу.

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Личное дело:

Дмитрий Коваленко.

Родился 28 августа 1977 в Киеве.

Чемпион США среди студентов (1998).

Лучший игрок студенческой лиги в США (NCAA) в 1998 году.

Выступал за клубы: Чикаго Файр (1999-2003, с перерывом), Санкт-Паули (Германия, весна 2002), Вашингтон ДиСи Юнайтед (2003-2005), Металлург Запорожье (2006), Ред Булл Нью-Йорк (2006-2002) ), Реал Солт-Лейк-Сити (2008), Лос-Анджелес Гэлэкси (2009-2010).

Обладатель Кубка США (2000), чемпион США (2004). Трижды участвовал в "Матче всех звезд MLS" (2001, 2002, 2004). В чемпионате США/МЦС сыграл 277 матчей, забил 42 гола.

Максим Розенко, Чемпион. Фото из личного архива Дмитрия Коваленко