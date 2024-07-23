Мы разбили киевское Динамо — 5:0. Первый футболист, пробившийся из СССР в Европу — им грезили Арсенал и Рома

В высшей лиге чемпионата СССР он провел 77 матчей и забил 18 голов. Настоящее признание форвард получил на своей исторической родине, куда отправился из Ташкента в 1975 году. В 2003 году Василис Хадзипанагис был признан лучшим футболистом Греции за последние... 50 лет! Уникальное достижение, если учитывать, что Василис ни разу так и не стал чемпионом Греции и всего дважды выходил в футболке национальной сборной этой страны. Причем впервые — в 1976 году, второй раз — в… 1999-м!

В откровенном мужском разговоре Василис Хадзипанагис вспомнил, как его Пахтакор громил киевское Динамо 5:0, воспроизвел свой матч за сборную мира и сумасшедшее с финансовой точки зрения предложение от американского Космоса в 70-х.

Это была сенсация сезона

— Василис, как вы оказались в СССР?

— Мои родители — политические иммигранты. Переехали из Салоник в Ташкент в 1949 году. Там пять лет спустя и родился. В столице Узбекистана жила в то время большая греческая диаспора.

— В 17 лет вы попали в главную команду республики. Как вас называли болельщики Пахтакора?

— Представители греческой диаспоры называли меня Лакис — от Василис. Узбеки — Ходжа, то есть уважаемый человек. Помню футбольные годы, которые провел в Ташкенте, с ностальгией. Пахтакор был крепким середняком элитного дивизиона чемпионата СССР — могли испортить нервы любому гранду.

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— Помните свой дебют в высшей лиге?

— Конечно. Играли, кстати, против украинской команды — донецкого Шахтера. Им тогда свой первый гол забил. Помню, как в 1974 году еще у одной украинской команды, Зари, чемпиона страны-1972, выиграли 4:2, а забитый мной мяч признали лучшим голом месяца. На пятачке накрутил четырех и забил. Потом еще в журнале "Физкультура и спорт" рядом с моим профилем поставили фото лыжника. Написали, что мой дриблинг напоминает движение лыжника. Мол, лыжники, учитесь маневрировать у Хадзипанагиса.

— Наверное, отдельной строчкой в этом списке проходит победа в 1975 году над киевским Динамо — 5:0.

— Это был самый сенсационный результат всего сезона. 17 октября Динамо приехало к нам в ранге действующего обладателя Суперкубка Европы. Незадолго до этого украинцы эффектно обыграли в двух матчах мюнхенскую Баварию. Но мы всегда были неудобной командой для Динамо.

Первые 20 минут киевляне вообще не могли зацепиться за мяч. Я забил первый гол, потом настал черед Исакова и Ана. Исаков сделал дубль за 6 минут, Ан — за 11. Пахтакор стал единственной командой чемпионата, которая смогла дважды обыграть киевлян — и дома, и в гостях. В Киеве мы обыграли подопечных Лобановского и Базилевича 1:0.

Потом еще над Буряком и Трошкиным, с которыми мы вместе за олимпийскую сборную СССР играли, посмеивался на этот счет. Мол, хорошо, что в Суперкубке УЕФА Динамо противостояла Бавария, а не Пахтакор. Впрочем, это был смех сквозь слезы, ведь в том сезоне мы вылетели из высшей лиги. Хотя годом ранее финишировали восьмыми.

— Кто к моменту вашего прихода в Пахтакор был главным авторитетом команды?

— Берадор Абдураимов — он был старше нас, забил 95 голов в высшей лиге чемпионата СССР. Потом уже мы взяли команду под свой контроль — Миша Ан, я, Володя Федоров. Очень перспективная у нас была линия нападения. В 1974 году я девять мячей в чемпионате забил, столько же Володя Фёдоров. А Миша Ан не только гол забивал, но и прекрасные передачи организовывал.

— Наиболее важными были поединки с Кайратом?

— Да, это настоящие сражения. Для наших партийных лидеров было принципиально утереть нос соседям. Билеты на подобные матчи были настоящим раритетом. Всегда был аншлаг — 40 тысяч зрителей на стадионе. Да и на другие домашние поединки, когда Пахтакор играл в высшей лиге, меньше 35 тысяч не приходило.

— Когда узнали, что Пахтакор в полном составе разбился над Днепропетровщиной в авиакатастрофе в 1979 году, растерялись?

— Для меня это был шок. Очень тяжело все это воспринял. До этого приезжал раз в год в Ташкент, встречался с ребятами, рассказывал о своей жизни в Греции. А потом уже встречаться было практически не с кем — почти все друзья погибли.

Босман греческого разлива

— Не жалели, что из-за отъезда в Грецию вам пришлось пропустить Олимпиаду в Монреале?

— В футбольном плане многое потерял. Однако в прошлом не вернешь. Когда ехал, не знал, какой уровень греческого футбола. В СССР играл за олимпийскую сборную. Помню, в отборочном турнире к Играм в Монреале-1976 провел четыре матча. Забил гол Югославии. Сборная 3:0 победила. Дважды обыграли Исландию — 2:0 в Рейкьявике и 1:0 дома, разгромили Норвегию 4:0. Досрочно завоевали право сыграть в Монреале. Приехал в Грецию — смотрю, там уровень другой, менее качественный.

— А почему уехали в провинциальный Ираклис, а не в столичные Олимпиакос, Панатинаикос или АЭК?

— Олимпиакос очень хотел заключить со мной контракт. Но они пошли по неправильному пути. Клуб сделал официальный запрос в Москву, чтобы я переехал в Афины. Мол, Василис Хадзипанагис — грек по национальности, хотим, чтобы он выступал за наш клуб. Тогда подобные варианты не проходили.

В Грецию я переезжал не как футболист, а как представитель семьи возвращавшихся на родину иммигрантов. Мои родные — бабушка, братья и сестры мамы — жили в Салониках. Потому и переезжал в Салоники. Ираклис сразу мне предложил контракт. Я подписал.

— Сразу дали квартиру и машину?

— Да, это тогда считалось своеобразным джентльменским набором. Но в 70-х в Греции в футбольном плане царили жесткие порядки. Игроки получали небольшие зарплаты. Заработать можно было только на подъемных за подпись контракта. Однако и здесь был свой нюанс.

Заключив контракт с клубом, футболист сразу же связывал себя по рукам и ногам. Потому что клуб владел правами на игрока в течение... 10 лет! Это большая часть карьеры! Я тоже попал в этот капкан. Подписал двухлетний контракт. Не обратил внимания на пункт, что у клуба есть право в одностороннем порядке пролонгировать соглашение со мной в течение 10 лет.

— Через два года вы даже судились с Ираклисом.

— И выиграл суд. Стал Босманом греческого разлива. Добился, что гражданский суд ограничил максимальное действие контрактов пятилетним сроком. В 80-е уже даже в Греции никто не подписывал 10-летних контрактов. Но расторгнуть контракт с Ираклисом не удалось. Клуб подал апелляцию, которую затем выиграл.

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Прощальный матч за сборную — в 45 лет

— Почему Ираклис не продал вас в один из клубов Западной Европы? Не было предложений?

— Предложения как раз были от Штутгарта, Ромы и даже лондонского Арсенала. Американский космос в 1976 году вообще предлагал мне миллион долларов за подпись под контрактом. Но я тогда уже не принадлежал. Арсенал не желал отпускать из Лондона. В Англии два месяца пробыл. Сначала восстанавливался после травмы мениска. Затем провел в составе "канониров" несколько тренировок. Подошел. Но руководство Ираклиса даже слышать не хотело о моей продаже — фактически на одном мне держалось финансовое благополучие клуба.

— Имеете в виду продажу билетов на матчи?

— Да. Посещаемость Ираклиса до и после моего появления в Салониках — это разные вещи. К моему появлению на домашние матчи приходили 2-3 тысячи болельщиков. После моего прихода стали продавать по 15 тысяч билетов. Я был любимцем публики. Ходили главным образом на меня.

— Зачем продавать курицу, которая несет золотые яйца, так рассуждали в Ираклисе?

— Именно так. Да и фанаты клуба этого шага не поняли. Они, как только поднимался разговор о моем отъезде в Западную Европу, говорили: если Василис Хадзипанагис поедет, разнесут на куски весь клуб. Ираклис с моим приходом совершил качественный скачок в результатах. Уже в дебютном сезоне мы выиграли Кубок Греции. В финале одолели Олимпиакос — этот матч затем в Америке и Австралии в кинотеатрах для греческой диаспоры демонстрировали. У нас же, как у армян – 11 миллионов греков живут в Греции, 15 миллионов рассеялись по всему миру.

— Но чемпионом Греции вам так и не суждено было стать.

— Для Ираклиса это было нереально. Мы дважды подряд — в 1983 и 1984 годах — брали бронзовые медали. Хотя потеснить с пьедестала трех китов греческого футбола — Олимпиакос, Панатинаикос и АЕК — было крайне непростой задачей. Я и в нападении играл, и в полузащите — нужно было, чтобы передачи вперед проходили. Ребята в команде подтянулись — при мне троих игроков Ираклиса в сборную Греции пригласили.

— Причину, по которой ваш роман со сборной Греции не сложился, знаю. Но не могу понять, почему греческая федерация футбола вас не пыталась отстоять.

— Для меня это тоже вопрос. Впрочем, там неудачное стечение обстоятельств вышло. Я выступал в неофициальных матчах за сборную СССР. Бесков мне говорил, что у меня есть все возможности закрепиться в национальной команде. Ездил на два турнира.

Один из них производился в Польше. Играли только представители соцлагеря — хозяева, Румыния, Болгария, СССР. Прошло несколько месяцев, и 6 мая 1976 года меня в составе сборной Греции выпускают на товарищескую игру против... Польши. Соперники меня сразу узнали. Был скандал. В результате ФИФА запретила играть за сборную Греции.

— Но вы все-таки сыграли за эллинов еще один матч — причем в 45 лет. Кто был инициатором вашего приглашения на товарищеский поединок против сборной Ганы 14 декабря 1999?

— Федерация футбола Греции решила провести игру в мою честь. Это была своего рода сатисфакция за то, что не могла выступать за национальную команду в свои лучшие годы. Хотели, чтобы еще раз надел футболку сборной Греции. Играли против сборной Ганы. Меня выпустили на 25 минут. Я добросовестно готовился к этому поединку. И каши не испортил — отдал голевой пас. Игра окончилась ничьей 1:1.

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15 тысяч греков

— В вашей биографии была игра за сборную мира в июне 1984 года. Удивились, когда вас пригласили на этот матч?

— Был рад приглашению. В Америке обитает большая греческая диаспора. И когда речь зашла, кого из футболистов приглашать из Греции, представители диаспоры сказали, что хотят только Василиса Хадзипанагиса. Мол, если Вася приедет, обещаем, что билеты на матч купят 15 тысяч греков.

Помню, комментатор объявлял, что Хадзипанагис — грек, родившийся в СССР и выступавший за ташкентский Пахтакор. Матч прошел в США. Сборной мира противостоял нью-йоркский космос. Со мной в команде играли Франц Беккенбауэр, Марио Кэмпес, Кевин Киган, Питер Шилтон, Уго Санчес, Феликс Магат. Я с Паоло Футре вышел на последние 35 минут игры.

— Остались довольны гонораром за игру в составе сборной мира?

— Заплатили 3 тысячи долларов. Нормально. Ведь это был выставочный матч, выручка от него шла на благотворительную программу. А вот когда 15 тысяч этнических греков встают и скандируют твое имя – это невероятно. Всего на стадионе было 40 тысяч болельщиков.

— Во время игровой карьеры вы забили шесть мячей прямым ударом с углового. Отрабатывали "сухой лист" на тренировках?

— Да, причем очень много времени на это пожертвовал. Но если не ошибаюсь, в официальных играх забил больше, чем Валерий Лобановский. В современном футболе вообще очень редко можно увидеть результативный "сухой лист".

— Свою карьеру вы закончили 26 октября 1990 матчем в рамках Кубка УЕФА с Валенсией. Вам в тот день исполнилось 36 лет. После этого Ираклис организовал вам торжественные проводы. Обида на клуб, который так и не отпустил вас в топ-команду, осталась?

— Какой смысл обижаться? Меня любят по всей Греции. Более 10 лет назад основали клубную академию, работающую под эгидой Ираклиса. Это наш общий проект. В академии тренируются ребята с 6 до 14 лет. Всего пять команд с разницей в два года.

А вот провода действительно пышными были. Ираклис играл против команды, в которую вошли игроки сборной Греции и лучшие легионеры греческого чемпионата. Против меня должны были сыграть Олег Протасов и Геннадий Литовченко, выступавшие тогда за Олимпиакос. Они приехали на первую игру в Салоники. Но из-за проливного ливня прощальный матч перенесли на две недели. В следующий раз они почему-то не смогли приехать.

— Кстати, почему у Олега Протасова не сложилось в Ираклисе?

— Ему просто не повезло. Ираклис как раз попал в черную полосу, команда проигрывала матч за матчем. Вот Олег и подал в отставку. Мы с ним разговаривали. Думаю, если бы Протасову дали еще немного времени, он бы стабилизировал игру команды. Мне, кстати, сто раз предлагали тренировать Ираклис, но к тренерскому ремеслу не тянуло.

— Чем занимались после завершения игровой карьеры?

— От футбола не отошел. До академии три года проработал в Федерации футбола Греции. Курировал поиск молодых талантов для юношеских и молодежных сборных страны. Кончился контракт, начал заниматься строительством собственной академии. Договорились с Ираклисом реализовывать этот проект вместе.

Личное дело:

Василис Хадзипанагис

Родился 26 октября 1954 г. в Ташкенте (Узбекистан). Советский и греческий футболист, полузащитник и нападающий.

Выступал за команды: Пахтакор Ташкент (1972–75), Ираклис Салоники, Греция (1975–1991).

За олимпийскую сборную СССР провел 4 матча, забил 1 гол. В Высшей лиге чемпионата СССР провел 77 матчей, забил 18 голов. В чемпионате Греции провел 281 матч, забил 62 гола.

Обладатель Кубка Греции (1976). Финалист Кубка Греции (1980, 1986). Обладатель Кубка Балкан (1985). В 1983 году был признан лучшим футболистом Греции. В 2003 году признан лучшим футболистом Греции за последние 50 лет (время существования УЕФА).

Максим Розенко, Чемпион