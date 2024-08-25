Элитные клубы-призраки: перебежчики из Шахтера, скупые корейцы и президент, которому "светила" тюрьма

Исчезновение с футбольной карты Днепра-1 напомнило другие несчастливые истории первой декады нашей независимости. Максим Розенко — о командах, которые оставили свой след в истории украинского клубного футбола. Вспоминаем печальные судьбы Темпа, Кременя, Торпедо и СК Одесса.

Сегодня немногие помнят первые украинские первенства. В годы ранней футбольной независимости даже щепетильные летописцы были охвачены эйфорией по поводу рождения украинской высшей лиги, о возможности и даже необходимости создания которой долго и настойчиво твердили патриотически настроенные болельщики.

Аналог кооперативного движения

Неудивительно, что многие пожелали быть причастными к процессу создания лиги, которой обещали в перспективе процветание и благополучие. Ведь членство в ФИФА и УЕФА было лишь вопросом времени, а вложенный уже сегодня капитал должен был лет через пять вернуться сторицей. Поэтому многие бизнесмены, имевшие достаточный для того капитал, или промышленные гиганты, уверенно стоявшие в те годы на ногах, спешили получить собственную команду.

Футбол превратился в некий аналог кооперативного движения, где запах будущих сверхприбылей гасил природное чувство осторожности. Тогда мало кто задумывался над тем, что игра миллионов не может жить и развиваться по своим законам отдельно от социально-экономических реалий самой страны. А эти реалии оптимизма не внушали...

Но процесс пошел, и футбольные клубы росли на карте Украины как грибы после дождя. При этом в заглавиях этих клубов была не только лишь география страны, а и бессчетные компании, о существовании которых ранее никто не знал. Для отчетности по массовости и популяризации футбола это годилось, а за внутренним содержанием мало кто следил.

Для самих же владельцев наличие футбольного клуба было еще и вопросом престижа. Хотя нельзя не оговориться, что все-таки футбольное хозяйство — дело весьма хлопотное, и по рентабельности уступает многим другим видам бизнеса. Поэтому, чего не отнять у новоиспеченных президентов, так это искренней любви к футболу. Любви, за которую, как в голливудских фильмах и многочисленных мексиканских сериалах, пришлось платить сполна.

Темп батоно Джумбера

Грузинскому предпринимателю из районного центра Шепетовка Джумберу Нишаниадзе повезло. Что знают об этом городе? Наверное, только то, что оно находится в Хмельницкой области. Известный литературный герой Остап Бендер вспоминал Шепетовку только всуе. А тут сразу клуб из этого провинциального городка счастливым жребием попадает в элиту украинского футбола, в одну компанию с киевским Динамо, Шахтером и Днепром. Разве это не подарок судьбы?

И не беда, что футболисты из этого элитного клуба готовятся к матчам в пионерском лагере, который служит загородной базой и умываются утром на улице ледяной водой из-под крана. Все это с лихвой компенсируется значительными по тем временам суммами контрактов (а иначе как затянуть классных футболистов и такого тренера, как Ткаченко, в такую глухомань) и безумной любовью местной торсиды, для которой каждый матч Темпа походил на карнавал в Рио-де -Жанейро.

Конечно, избалованные Киев, Днепр, Донецк или Харьков поначалу брезгливо относились к команде из Шепетовки, едва собирая (или и вовсе не собирая) тысячную аудиторию на трибунах. Но вскоре вынуждены были изменить свое отношение к Темпу. Тот же Металлист, из-за бескомпромиссности шепетовцев, обыгравших харьковчан в ничего не значащем для них матче, распрощался в свое время с высшей лигой.

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Президент Темпа Джумбер Нишаниадзе (слева)

И вдруг сказка оборвалась, а причина оказалась непристойно банальной. В 1996 году Нишаниадзе, взявший огромный кредит, попадет в полосу коммерческих неудач. И футбольный клуб исчезает с футбольной карты страны, а сам бизнесмен чуть не попал за решетку.

Даже после окончания своей футбольной Одиссеи батоно Джумбер долго еще расплачивался с долгами. Но его детище успело войти в историю. Кроме всего прочего, еще и тем, что Темп — единственный клуб из провинции, где областной центр до сегодняшнего дня так и не познал радости высшей лиги. Были попытки создать объединенный клуб под крылом областного центра, но новоиспеченный Темп-Адвис оказался лопнувшим трестом.

Видимо, власти Хмельницкого так до конца и не прониклись вопросами футбольного престижа региона. А история с заменой обанкротившегося Темпа командой из любительской лиги — каменец-подольской Ратушей (до существования Профессиональной футбольной лиги в Украине возможно было и такое), ничем хорошим все равно не закончилась. О Ратуше после этого никто не слышал.

Торпедо Запорожье: бремя для корейцев

Автозаводской клуб отвечал всем требованиям крепкого середняка. Команда играла в свое удовольствие — прежде всего, для собственных болельщиков, подавляющее количество которых были с пеленок отданы предприятию АвтоЗАЗ. Наличие заводской команды грело им душу и тянуло на трибуны. А противостояние двух запорожских команд действительно напоминало дерби, вызывая зависть у болельщиков из Донецка и Киева, где матчи земляков спрогнозировать в большинстве случаев было нетрудно.

Кроме того, много ли вы насчитаете команд, не претендовавших на медали, представитель которых становился бы лучшим бомбардиром чемпионата? Ведь именно Торпедо дало путевку в жизнь футболисту Арсену Авакову (просьба не путать с украинским политиком). Зачислять Торпедо в статисты украинского чемпионата никто не осмеливался. А когда запорожский автозавод начал налаживать тесное сотрудничество с южнокорейской корпорацией "Дэу-Моторз", казалось, что клуб будет развиваться и станет настолько боеспособной единицей, что замахнется на участие в еврокубках.

Но тут случился реверс, и ситуация в клубе пошла в другую плоскость. Сначала клуб оказался на краю пропасти, когда не смог вовремя заплатить взнос для участия в чемпионате (около 30 тысяч долларов). На очередной конференции Профессиональной футбольной лиги под председательством тогдашнего президента Григория Суркиса был даже поставлен вопрос о переводе торпедовцев в первую лигу. Тогда ситуацию спасло эмоциональное выступление руководителей клуба. Но они лишь отсрочили приговор, поскольку главный спонсор четко и ясно дал понять, что держать такое бремя на балансе больше не намерен.

Крепкий, как кремень

Долгое время втирал нос областному центру и кременчугский Кремень. Пока Полтава размышляла о целесообразности покорения футбольных вершин, Кремень стабильно выступал в элите. Был даже период, когда команда числилась грозой авторитетов. Тогда из-за разногласий в донецком Шахтере в Кременчуг отправился экснаставник горняков Валерий Яремченко с группой футболистов.

Это были золотые времена команды. Но в условиях разразившегося в Украине экономического кризиса промышленному городу было уже не по силам удовлетворять эстетические запросы болельщиков. Кремень пережил Темп в высшей лиге на два сезона, а в 2002 году прекратил свое существование. Правда, три года спустя возродился из пепла.

Отдельный разговор — СК Одесса. Команда никогда не обременяла себя суперамбициями, и, по воле случая оказавшись в дебютном украинском чемпионате в высшей лиге, достойно исполнила роль сверчка, знающего свой шест. Более того, со стороны казалось, что одесситов тяготит их роль, особенно на фоне Черноморца. Дерби местные болельщики так и не дождались, поскольку СК Одесса сразу же покинул высшую лигу, а позже трансформировался в Черноморец-2. Пожалуй, это был самый безболезненный уход со сцены из случившихся на сегодняшний день.

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Они играли в элите

Торпедо в Запорожье. Выбыл из ПФЛ в 1999 году из-за финансового кризиса. В высшей лиге — сезоны 1992-98. Лучший результат: 7-е место (1994/95, 1995/96).

Темп Шепетовка. В высшей лиге — сезоны-1992 года, 1993/94 и 1994/95. Лучший результат: 9 место (1993/94). Перестал существовать зимой 1996 из-за финансового кризиса.

Кремень Кременчуг. В высшей лиге — сезоны-1992-1996/97. Наилучший результат: 9 место (1992/93, 1995/96). Выбыл из ПФЛ летом 2000 года из-за финансового кризиса. 3 августа 2005 года МФК Кремень получил статус профессионального клуба, заменив во второй лиге Ворсклу-2.

СКА Одесса, позже — СК Одесса. В высшей лиге — сезон-1992 (20-е место). Перестал существовать летом 1999, объединившись с Черноморцем.

Максим Розенко, Чемпион