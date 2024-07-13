Месси идет за вторым подряд титулом? Искусственный интеллект назвал фаворита финала Копа Америка-2024
Суперкомпьютер Opta Analyst определился с прогнозом на финальный поединок Копа Америка-2024 между сборными Аргентины и Колумбии.
По мнению искусственного интеллекта, подопечные Лионеля Скалони имеют преимущество, хоть и незначительное. Сборная Аргентины с 62,84% должна выиграть Кубок Америки-2024, шансы колумбийцев оцениваются в 37,16%.
Отметим, что Аргентина в полуфинале обыграла Канаду, а Колумбия оказалась сильнее Уругвая на пути в финал.
Бейтинговый оператор Favbet также считает, что фаворитами поединка являются действующий обладатель Кубка Америки и чемпион мира — Аргентина.
Котировки Фавбет на победителя Копа Америка-2024
Аргентина - 1.52;
Колумбия - 2,59.