Заборный: Сборная Украины может дойти до финала Евро-2024

Защитник сборной Украины Илья Забарный верит в успех национальной команды на чемпионате Европы, который пройдет в Германии.

Об этом футболист рассказал в комментарии ВЗБОРНАЯ.

"Будут сюрпризы на Евро, я думаю. Сейчас все команды сильны. Нам будет очень нелегко пройти нашу группу".

Для меня это Евро имеет большое значение. В 2020 году я был еще с позиции молодого игрока, а сейчас у меня есть опыт. Очень жду Евро, чтобы показать все, что я могу.

Не хочу загадывать, но я верю в нашу команду, и что мы можем даже до финала дойти", — сказал Забарный.