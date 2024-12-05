В правилах футбола протестуют новое ограничение для вратарей

Международный совет футбольных ассоциаций рассматривает правило, по которому судья будет назначать угловой в пользу соперника, если голкипер задерживает мяч более чем на 8 секунд.

Об этом сообщает The Times.

Пока в подобной ситуации арбитр имеет право назначить свободный удар.

Впервые нововведение было опробовано в лиге Мальты. В ближайшее время планируется внедрить новые правила в чемпионате Италии среди игроков до 20 лет, однако вместо углового в пользу соперника будет назначаться вбрасывание. В случае успешных испытаний, новые правила будут распространены на другие соревнования.

"Во время испытаний на Мальте вратари удерживали мяч 796 раз, и ни разу время не превышало восьми секунд. В Италии вместо подачи углового будут назначать вбрасывание, но это считается менее сдерживающим фактором.

Гнев тренера на вратаря, из-за которого подали угловой или назначили вбрасывание, которое привело к голу, будет означать, что вратарь не сделает этого в следующий раз. Это изменит поведение вратаря@, – сказал член правления IFAB Патрик Нельсон.

Ранее стало известно, что ФИФА предлагает изменить правила определения положения вне игры. По их предложению нападающий будет оставаться в игре, если любая часть его тела, которой он может забить, находится на одном уровне с последним защитником.