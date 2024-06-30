Клуб Первой лиги снялся с турнира из-за проблем с ТЦК

Закарпатский Хуст решил не участвовать в чемпионате Украины Первой лиги из-за проблем с переездом в Тернополь.

Об этом сообщает Sport.ua.

Закарпатцы планировали объединиться в одну команду с тернопольским любительским коллективом Подоляны и переехать в Тернополь из-за проблем с мобилизацией. Однако данный вариант сорвался.

Клуб уже рассчитался с футболистами, получившими статус свободных агентов. Большинство игроков уже проходят просмотры в других командах.

На следующей неделе Профессиональная футбольная лига рассмотрит вопрос снятия Хуста с чемпионата.

Ранее мы сообщали об истории Николая Сираша, забранного в Территориальный центр комплектования с вокзала. Впоследствии клуб обратился к Андрею Шевченко с просьбой оградить футболиста от мобилизации. В Украинской ассоциации футбола отреагировали на задержание игрока и сообщили, что не будут влиять на ТЦК.