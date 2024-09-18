Рому Довбика возглавил известный хорватский специалист

Итальянскую Рому, за которую играет форвард сборной Украины Артем Довбик, возглавил хорватский специалист Иван Юрич.

Об этом объявила клубная пресс-служба.

Стороны согласовали контракт до 30 июня 2025 года. Последние три сезона Юрич возглавлял Торино. 49-летний тренер также был во главе Вероны, Дженоа (трижды), Кротоне и Мантовы.

В качестве игрока выступал за Хайдук, Севилью, Шибеник, Кротоне и Дженоа. За сборную Хорватии отыграл 5 поединков.

Напомним, Даниэле Де Росси сегодня был уволен с должности наставника команды. В настоящее время "волки" занимают 16 место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 3 очка после 3 ничьих и поражения.