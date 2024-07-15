Хацкевич откровенно оценил шансы Динамо на выход в групповой этап Лиги чемпионов

Бывший игрок и тренер Динамо Александр Хацкевич оценил перспективы киевлян в Лиге чемпионов.

Об этом он рассказал в интервью Украинскому футболу.

"Сможет ли Динамо пробиться в групповой этап Лиги чемпионов? Будем откровенны, если Динамо пройдет Партизан, то будет несеянным и очень тяжело в таком случае пробиться. Киевляне два года играли в Лиге чемпионов и из 30 очков взяли пять. Наверное, каждой команде — свой турнир. Нужно быть честным, но понятно, что финансовая сторона важна.

Если говорить только с этой точки зрения, то я желаю Динамо играть в Лиге чемпионов. Но, как говорил Лобановский в свое время, нужно быть конкурентоспособными. Попасть в ЛЧ мы можем, но что мы будем там с собой представлять? Поэтому я желаю киевлянам попасть в группу в том турнире, где Динамо будет ставить задачу выхода в плей-офф. Для каждого времени, поколение есть свой турнир

А просто попасть туда и взять одно очко за шесть матчей... В моем понимании это неправильно", — сказал Хацкевич.