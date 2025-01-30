Конец иллюзий, или приятное прощание с эпохой. 4 вывода из матча Боруссия – Шахтер

Донецкий Шахтер сыграл матч 8 тура основного раунда Лиги чемпионов. Действующий чемпион Украины уступил в Дортмунде местной Боруссии, и завершил выступления в самом престижном еврокубке в сезоне-2024/25.

Чемпион традиционно выделяет главные акценты после международного матча с участием украинской команды. Разбираем выступление "оранжево-черных", останавливаясь на самом важном по итогам матча.

Капитан, который ушел на фоне поражения

Как стало известно по окончании игры, появившись на поле на 89-й минуте, 35-летний Тарас Степаненко провел последние мгновения в составе Шахтера. Для сверхопытного футболиста сборной Украины 15-я игра в сезоне получилась такой же важной и драматичной, как и весь еврокубковый сезон для клуба из Донецка. Но, в отличие от других партнеров по команде – еще и чрезвычайно волнующей. И – скорее приятной, ведь экс-футболисту запорожского Металлурга есть что вспомнить и чем похвастаться.

Тарас Степаненко ФК Шахтёр

Уход Степаненко – не просто прощание с эпохой, но и продолжение едва ли не тектонических изменений в подходах Шахтера, начавшихся после прощания с Данилом Сиканом. Впрочем, в случае "оранжево-черных" речь скорее о "все новое – хорошо забытое старое". Клуб явно нацелен вернуться к практике привлечения ощутимо большего количества легионеров, и большие кадровые изменения в команде стоит ждать уже в ближайшие недели.

Зубков от Трабзонспора таки далек

В отличие от наиболее возрастного исполнителя "горняков", для другого игрока главной команды страны матч с Боруссией выглядит как новое начало. За последние недели, а особенно – дни, Александра Зубкова не "продавал" лишь ленивый, а единственный, но такой упрямый "покупатель" в лице Трабзонспора, казалось, вот-вот расширит украинскую диаспору уже до 3 футболистов.

Александр Зубков ФК Шахтёр

По меньшей мере, сейчас – не суждено. Зубков отыграл 73 минуты, был одним из самых активных в составе своей команды, а главное – получил недвусмысленный сигнал доверия от Марино Пушича. Вингер "горняков" под всегда актуальной для профессионального футболиста угрозой травмы выполнял свой контракт перед придуманной "продажей". Как известно, в подобной ситуации еще одного украинца в еврокубковой игре берегли на скамейке запасных как зеницу ока. Поэтому все разговоры о возможном отъезде в Турцию бывшего футболиста Ференцвароша должны прекратиться.

Попытка усилить правый фланг Шахтера провалилась

Несмотря на неудачную игру в исполнении Винисиуса Тобиаса с Брестом, Пушич вновь проигнорировал Ефима Коноплю, доверившись бразильцу. Впрочем, на этот раз ожидаемые фокусы Тобиаса по нежеланию отрабатывать в защите должен был "прикрывать" упомянутый Зубков. Последний на черновую работу ориентирован гораздо больше, чем Педриньо, которому досталась роль "ложной девятки". Зато от экс-футболиста Кастильи ожидался вспомогательный футбол при переходе за центр поля, что должно было создавать дополнительное давление и ударную связку с украинцем.

Педриньо ФК Шахтёр

Такая ставка не сработала, ведь Тобиас не только откровенно проиграл свою дуэль Гиттенсу, но и по большей части не был полезным в атаке. Пассивность Винисиуса на половине поля соперника, а беспомощность – в защите собственных владений, приводили к огромным разрывам между атакой и обороной на правой бровке "горняков", ведь бразилец не успевал нигде. Поэтому вместо того, чтобы стать едва ли не основным плацдармом для наступательных действий, правый фланг Шахтера стал наиболее проблемной зоной для гостей.

Чемпион Украины уровень Лиги чемпионов не "вытягивает"

7 очков в 8 матчах, 27 позиция из 36 возможных, 8 забитых против 16 пропущенных. Насколько можно считать удачным такое выступление? На самом деле ответ на этот вопрос лежит в плоскости эмоций. С которыми не только украинские болельщики, но и специалисты и журналисты на международной арене в сезоне-2024/25 откровенно не справились.

Георгий Судаков ФК Шахтёр

Практика матчей с участием как Шахтера в качестве лучшего клуба страны по итогам розыгрыша-2024/25, так и всех остальных 3-х представителей в 3-х разных клубных турнирах, показала, насколько едва ли не каждый из тех, кому украинский футбол не безразличен, жил (живет?..) в плену иллюзий. Перед стартом сезона от украинских клубов в еврокубках ожидали чего угодно, но не такого жалкого, с точки зрения приобретений в таблице коэффициентов УЕФА, итога усилий. Реалии же таковы, что команды из УПЛ в измерении результатов в матчах с клубами из других стран "выживают" так же, как граждане делают это в буквальном смысле под ежедневными обстрелами врага. И такая ситуация, несмотря не нежелание сей факт замечать, на самом деле образовалась отнюдь не вчера.

Лига чемпионов ФК Шахтёр

Для Украины в нынешнем состоянии ее футбола основной раунд Лиги чемпионов выглядит приятным бонусом. И если уже ближайшим летом станет ясно, что в главном еврокубке от УПЛ осенью представителя не будет – это ожидаемая реальность, а не неприятный сюрприз. Безотносительно к тому, кто окажется клубом, которому такая ноша окажется неподъемной.