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Шахтер объявил об уходе Степаненко

Олександр Булава — 30 января 2025, 00:46
Тарас Степаненко покидає донецький Шахтар
Тарас Степаненко
ФК Шахтар

Для полузащитника Тараса Степаненко матч с Боруссией Дортмунд в 8 туре Лиги чемпионов стал последним за донецкий Шахтер.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали будущего игрока "горняки" объявят в четверг, 30 января.

Накануне сообщалось, что Степаненко вскоре перейдет в турецкий Эюпспор, с которым подпишет 1,5-летний контракт.

В этом сезоне 35-летний опорник перестал быть основным на своей позиции. На протяжении этой кампании Степаненко лишь трижды выходил в стартовом составе  по разу в УПЛ, Кубке Украины и Лиге чемпионов.

Отметим, что полузащитник выступает за донецкий клуб с 2010 года. На его счету 439 матчей и 30 голов. С клубом он выиграл 25 трофеев.

Напомним, в начале января была информация, что ним интересуется Сивасспор.

Тарас Степаненко Шахтар Донецьк

Тарас Степаненко

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