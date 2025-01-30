Шахтер объявил об уходе Степаненко
Тарас Степаненко
ФК Шахтар
Для полузащитника Тараса Степаненко матч с Боруссией Дортмунд в 8 туре Лиги чемпионов стал последним за донецкий Шахтер.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Детали будущего игрока "горняки" объявят в четверг, 30 января.
Накануне сообщалось, что Степаненко вскоре перейдет в турецкий Эюпспор, с которым подпишет 1,5-летний контракт.
В этом сезоне 35-летний опорник перестал быть основным на своей позиции. На протяжении этой кампании Степаненко лишь трижды выходил в стартовом составе – по разу в УПЛ, Кубке Украины и Лиге чемпионов.
Отметим, что полузащитник выступает за донецкий клуб с 2010 года. На его счету 439 матчей и 30 голов. С клубом он выиграл 25 трофеев.
Напомним, в начале января была информация, что ним интересуется Сивасспор.