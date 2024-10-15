Упрямство Реброва, которое могло погубить. 6 выводов из матча Украина – Чехия

Сборная Украины не смогла переиграть команду Чехии и существенно усложнила свою судьбу в группе 1 дивизиона Б Лиги наций. По итогам 4 проведенных матчей у "сине-желтых" всего 4 набранных балла.

Чемпион традиционно расставляет главные акценты по завершении важной встречи с участием национальной команды. А также пытается найти ответы на важнейшие вопросы по поводу игры и дальнейшей судьбы главного футбольного коллектива страны.

Испанская трактовка правил и приверженность судьбы – два кита, которые спасли (?) Реброва

Испанская школа судейства в футболе – особый и специфический случай. И Гильермо Фернандес такую "славу" пиренейцев только подтвердил. Так, у испанского представителя Фемиды Томаш Соучек, который откровенно косил и сваливал оппонентов из состава сборной Украины, не наиграл даже на желтую карточку, а вот Дмитрий Криськив или за первое же подобное действие был наказан мгновенно.

Фото: Дан Балашов

Но главный эпизод произошел в моменте с назначением пенальти в ворота Чехии. Выборочная принципиальность Фернандеса в этот раз была в пользу Украины. Откровенно говоря, назначить такой 11-метровый решится не каждый судья, пусть нарушение правил, как выглядело, было. Фортуна приняла сторону перспектив Реброва во главе главной команды Украины и в нескольких других эпизодах. Но учитывая такое проявление выбора Удачи в свой адрес, наставнику "сине-желтых" стоит не забывать, что эта дама – слишком капризная.

Тренерский штаб "сине-желтых" проигнорировал ротацию, и (не) прогадал

В преддверии игры мы говорили о высокой вероятности весомых кадровых изменений в составе сборной Украины. Неоднократный неудачный опыт спаренных матчей, тяжелая логистика, физическое состояние футболистов минимум клубов УПЛ, энергозатратная и просто сложная предыдущая игра, которая завершилась, считай, за 72 часа до матча с чехами. Все эти факторы указывали на необходимость не одной замены в стартовой 11-ке.

Фото: Дан Балашов

Однако Сергей Ребров в очередной раз пошел своим путем. Наставник "сине-желтых" сменил всего 1 футболиста, вернув в старт Тараса Степаненко. Такой выбор тренера имел свои последствия с середины 2 половины, когда добавить свежести игры коллективу не сумели уже и те игроки, которые вышли на замену. Имел ли такой риск тренеров национальной команды свой смысл, и не сыграли бы футболисты, которые не имели игровой практики в предыдущей игре или провели на поле минимальное количество минут, хуже – мы уже не узнаем.

Шапаренко продолжает разочаровывать

Замена в середине 2 половины именно атакующего хавбека Динамо, а не его коллеги из Шахтера – не случайность. Когда футболист допускает большое количество брака, нередко отдает передачи в недодачу и слишком сильно, действует уж слишком нервно, а также выбирает неверные решения в завершающей стадии (убийственный момент в 1 тайме!), не надо быть Эйнштейном футбола, чтобы сделать вывод, что он переживает кризис. Однако в случае с Шапаренко этот период затянулся.

Фото: Дан Балашов

Частичное объяснение такой игре в расположении сборной – отданные на откуп по большей части тому же Георгию Судакову любимые Шапаренко смещения налево. Однако в остальном 26-летний футболист обладал полной свободой действий. Кроме того, создалось впечатление, что тепловая карта представителя Динамо была ощутимо меньшей периодичности и количества смещений Судакова, а вот была ли это установка тренера, или еще один аспект игровой неудачи Шапаренко – вопрос. Как и то, когда вернется бывший "десятка" киевлян и сборной, способный делать разницу.

"Шахтерская" ставка наставника хозяев не сыграла

Ребров проигнорировал опцию ведения игры через Виталия Буяльского, о чем мы также говорили накануне. Когда на 64 минуте главный тренер "сине-желтых" сменил 2 из 3 центральных хавбеков, при нынешнем ограниченном кадровом выборе импульс атакующей игре команды Ребров мог предоставить двумя способами, и один из них касался выхода универсального игрока Шахтера Дмитрия Крыськива. Последний на поле и появился, сформировав выше опорной зоны дуэт с одноклубником Судаковым. До завершения игры эта пара в центре поля переломить ситуацию в пользу Украины как в стадии нивелирования сильных сторон оппонентов, так и в построении атак и доставки мяча нападающему, не смогла.

Фото: Дан Балашов

Кроме того, экс-наставник Ференцвароша предпочел Александра Зубкова, а не его тезку Назаренко в случае с вынужденной заменой Алексею Гуцуляку. Да, с начала сезона ныне лучший бомбардир УПЛ (уточнение – на пару с Судаковым) действует на противоположном крыле атаки, однако игра на правом фланге для Назаренко точно не в новинку. Назвать игру Зубкова за более чем 70 проведенных на поле минут эффективной так же никак нельзя.

Яремчук, а не Ванат – воплощение логики кадрового выбора, которую трудно объяснить

Герой противостояния со Словакией на Евро-2024 Роман Яремчук принял участие в обоих октябрьских матчах сборной Украины в Лиге наций. Однако вспомнить опасность у ворот соперников от форварда Олимпиакоса за 25 минут не получится – ее не было.

Фото: Дан Балашов

Казалось, после неудачного появления Яремчука в Познани шанс другому футболисту линии атаки Владиславу Ванату напрашивался. Тем более, для последнего Чехия – соперник особенный. Именно в ворота этой команды нападающий Динамо провел свой первый гол в футболке "сине-желтых" и вообще в сентябрьском противостоянии сторон выглядел весьма эффективно. Однако, как отсутствие положительного импульса в игре Яремчука за сборную после окончания ЧЕ, так и откровенный недостаток игровой практики в последних матчах за греческий клуб (0 минут и вообще имени и фамилии даже в заявке в 3 последних поединках) помехой такому решению Реброва не стали.

Турнирное положение: Украина Реброва не устает создавать себе проблемы

Ожидания скептиков оправдались. И после провального Евро сборная Украины в 10-й раз заводит свою любимую песню, демонстрируя неспособность не только включаться в борьбу за воплощение поставленных перед ней задач с первой игры, но и наверстывать упущенное в середине дистанции.

Фото: Дан Балашов

Похоже, "сине-желтые" слишком увлеклись голливудскими блокбастерами в основном середины 90-х, в которых главные действующие лица "случайно" оставляли, а скорее откладывали, решение задачи на последний момент, а затем героически преодолевали все преграды и барьеры, но триумфально, с лаврами победителя, смотрели в глаза недоброжелателям… Проблемка только одна, и название ей – реальность, которая не всегда совпадает с нашими ожиданиями. Теперь "сине-желтых" может не устроить даже максимальный результат в 2 последних матчах. Однако футболисты сборной и ее тренерский штаб упорно предлагают нам готовиться к счастливому голливудскому финалу. Но будут ли удачными съемки? Не стоит забывать, что это уже зависит не только от актеров, а также желаемого и "прописанного" сценария украинского "кино".