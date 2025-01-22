Возвращение к истокам Луческу. 5 выводов из матча Шахтер – Брест

Донецкий Шахтер одержал вторую победу в основном раунде наиболее престижного еврокубка в сезоне-2024/25. В номинально домашнем матче команда Марино Пушича переиграла французский Брест. "Оранжево-черные" отправили в ворота соперника 2 мяча, оставшихся без ответа.

Чемпион по горячим следам выделяет главное, что произошло в матче, подарившем поклонникам "горняков" немало надежд.

Первое (главное?..) последствие продажи Сикана – "бразилизация" состава

Несмотря на то, что наиболее "легионерской" командой Украины сейчас является Полесье, количество "варягов" в Шахтере тоже все еще значительное. Из 12 футболистов не с украинским паспортом 7 – бразильцы. И сразу 5 земляков Ривалдо и Ромарио вышли с первых минут в игре с Брестом.

ФК Шахтёр

И если выбор в пользу Эгиналду как альтернативы Данилу Сикану при условии использования на левом краю Кевина напрашивался, то появление других латиноамериканцев было совсем не обязательно прогнозируемым. Очевидно, выход сразу такого количества кудесников мяча связан именно с желанием иметь на поле соответствующую структуру взаимопонимания и построения наигранных на сборах связей. А также – является своеобразной "желтой карточкой" отдельным украинцам, которых Пушич предпочитал использовать в подавляющем большинстве важных матчей первой части сезона. Да, крен в одну или другую сторону в Шахтере в последние годы уже был. Однако в нынешних обстоятельствах такая ставка выглядит именно не краткосрочной попыткой, а долгоиграющим решением. Что ж, Мирча Луческу как основоположник этого подхода такую стратегию всегда поддержит.

Новый шанс для Марлона, Педриньо и Тобиаса

Особенно интересным решение Пушича является в отношении трех исполнителей. Марлон Гомес, Педриньо да Силва и Винисиус Тобиас в первой части сезона получали не один шанс проявить себя. Однако каждый раз предлагаемой возможностью доказать свое право играть в старте пренебрегали. Тем не менее, Пушич рискнул. И – выиграл.

ФК Шахтёр

Да, в конце концов выбор в пользу Тобиаса можно поставить под сомнение из-за не всегда адекватного выбора развития собственных действий бразильцем, как в обороне, так и в атаке. Из-за Винисиуса Шахтер несколько раз получал проблемы у своих ворот, и терял потенциальные возможности на половине поля соперника. Однако выступление Педриньо и Марлона превзошло все ожидания. Первый наконец показал, за счет чего может рассчитывать на место в составе вместо Александра Зубкова (Трабзон таки ждет?..), доказав, что может быть более мобильным и изобретательным футболистом. Второй вообще стал одним из открытий Пушича, который не стал ставить крест на Гомесе после провала бразильца с Баварией. В паре с Дмитрием Крыськивым Марлон может стать оптимальным решением проблемы опорной зоны на годы, а его умение разгонять и завершать атаки пригодится команде еще не раз.

Роль личности в истории – успех Шахтеру "подарил" клубная легенда соперника

30-летний Брендан Шардоне – футболист для Бреста знаковый. Не считая непродолжительного периода в Эпинале, воспитанник клуба почти непрерывно выступает за "пиратов" с 2013-го. За это время он провел за Брест более двух сотен игр, стал капитаном команды и любимцем местной торсиды.

Фото из социальных сетей

К большому счастью для болельщиков Шахтера, именно вечер 22-го января 2025-го в Гельзенкирхене стал для Шардоне одним из роковых в более чем 13-летней карьере на профессиональном уровне. Центрбека Бреста словно подменили. Привычно надежный Шардоне наошибался на несколько матчей вперед, не только подарив сопернику первый гол, но и допустив несколько вопиющих ошибок в собственной штрафной площадке, которые футболисты Шахтера использовать не смогли. Слабину дают даже сильнейшие.

Судаков – №2: Кевин – главная трансферная цель Шахтера на "выход"

Пока Георгий Судаков продолжает мечтать о карьере в ведущем европейском клубе, а клуб настроен "продвигать" свою же ставку как возможного "нового Мудрика" в смысле следующей крупной продажи, в Шахтере появился футболист, который в самом деле может надеяться на быстрое прохождение по карьерной лестнице.

ФК Шахтёр

Кевин проводит второй подряд качественный матч на международной арене. На этот раз 22-летний бразилец зарекомендовал себя не только классным завершителем атак, но и тем, кто существенно прибавил в понимании футбола и игре один в один. Лопес де Маседо выбирал гораздо более зрелые, чем еще осенью, решения продолжения вектора попыток команды, и в целом наиграл и на второй забитый мяч. А вот упомянутый Судаков снова грешил не лучшим выбором в последней трети, хотя в эпизоде с заработанным для себя же пенальти и выполнил передачу не на один миллион.

Брест – одно, Боруссия – другое: с немецким клубом "горнякам" придется пересмотреть подходы

Шахтер провел сильнейший матч с начала сезона, продолжив приятную тенденцию выступлений украинских клубов в еврокубках на первой в новом году неделе. Однако за приятным итогом усилий не стоит забывать о главном. Победа над Брестом – лишь половина дела, а главное испытание "горняков" ожидает уже через неделю.

ФК Шахтёр

Бразильские "танцы", поток фантазии и даже легкомыслия – хорошо, когда игра дается, а сопернику на самом деле нечем крыть свое отставание в составляющей индивидуального мастерства. Однако с Боруссией "оранжево-черных" ждет совсем другая игра. С Дортмундом Шахтеру придется искать внутренние резервы, касающиеся атлетичности, жесткости, воли и характера как доминирующих составляющих в игре. Возможно ли это сделать с таким составом на поле, как в сегодняшнем матче? Ответ очевиден, а потому перед "черно-желтыми" Пушичу придется серьезно поломать голову над подбором игроков на поединок.