Шахтер победил Брест и продолжает борьбу за плей-офф Лиги чемпионов

На стадионе "Арена Ауф Шальке" в немецком Гельзенкирхене состоялся матч седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер принимал французский Брест. Поединок завершился победой чемпиона Украины со счетом 2:0.

"Горнякам" в игре с "пиратами" необходимо было набирать три очка, поэтому они с первых минут действовали активно и уже на 18-й минуте открыли счет. Подопечные Марино Пушича поймали соперников на контратаке: после грубой ошибки защитника Кевин убежал на свидание с вратарем и хладнокровно переиграл визави ударом в правый угол.

Незадолго до перерыва Шахтер удвоил свое преимущество. Азаров после передачи от Судакова ворвался в штрафную и был сбит голкипером, за что рефери назначил пенальти. Удар с 11-метровой отметки исполнил Судаков, который перехитрил Бизота ударом "паненкой".

Во втором тайме игроки Бреста всеми силами пытались отличиться в воротах Дмитрия Ризныка, однако голкипер и защита дончан отыграли надежно в обороне и сохранили свои владения на замке.

А на последней компенсированной минуте Зубков заставил голкипера французской команды в третий раз вынимать мяч из сетки. Однако рефери после просмотра видеоповтора все же отменил взятие ворот.

Благодаря этой победе команда Марино Пушича имеет в активе отныне семь зачетных пунктов и сохраняет шансы на выход в 1/16 финала Лиги чемпионов. Правда, эти шансы являются теоретическими, ведь, из-за четырех поражений в предыдущих шести турах, не все зависит от "горняков".

Лига чемпионов-2024/256 тур. 22 января

Шахтер – Брест – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 18 Кевин, 2:0 – 37 Судаков (с пенальти)

Шахтер: Ризнык – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас (Конопля, 71), Крыськив, Кевин, Судаков (Бондаренко, 83), Марлон (Степаненко, 71), Педриньо (Зубков, 83), Эгиналду (Траоре, 55)

Брест: Бизот – Перейра Лаже, Ндиай, Шардонне, Ляля, Маньетти, Фернандес (Кулибали, 85), Камара (дель Кастильо, 60), Думбия (Февр, 60), Ажорк (Сима, 60), Бальде (Салах, 71)

В последнем 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов Шахтер проведет гостевой матч против немецкой Боруссии Дортмунд. "Горнякам" для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно обязательно побеждать и надеяться, что главные конкуренты будут терять очки.