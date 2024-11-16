Время радикальных решений и повышенной ответственности Реброва. 4 интриги матча Грузия – Украина

Сборная Украины готовится к сверхважному, с турнирной и точки зрения престижности, матча с командой Грузии в рамках Лиги наций. Встреча с командой во главе с лидером итальянского Наполи Хвичей Кварацхелией состоится 16 ноября. Поединок примет город Батуми. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Чемпион традиционно выделяет главный нерв и уделяет особое внимание теме главной команды страны как перед ответственными играми, так и по завершении матчей. В фокусе нашего анализа только важнейшие факторы, от которых зависит результат на табло.

Найдет ли Ребров нужные слова для подопечных?

В продемонстрированных в сентябрьских и, частично, октябрьских матчах с участием сборной Украины одной из главных проблем "сине-желтых" был вопрос недостаточного желания футболистов "умирать" за результат, или, если угодно, мотивации. О том, что следует называть не иначе как "давняя болезнь" , мы писали не один месяц назад. Похоже, в случае, если наставник национальной команды еще раз не сможет достучаться до своих игроков, повторения уже привычных ошибок не избежать.

Фото: Дан Балашов

Стоит понимать, что в Батуми может быть не только решена дальнейшая судьба сразу нескольких футболистов "сине-желтых", но еще больше обесценится и без того не очень высокое доверие к нынешнему тренерскому штабу и лично его главе. С этой точки зрения противостояние с "крестоносцами" выглядит действительно чуть ли не судьбоносным.

Каковой будет роль Ярмолюка?

Хавбек Брентфорда получил дебютный вызов в главную команду страны, и имеет все шансы, что называется, запрыгнуть с корабля на бал. Поскольку ситуация с центральными полузащитниками совсем не такова, чтобы не беспокоиться о перспективах "сине-желтых" на этом плацдарме, Ярмолюк может рассчитывать не только на игровые минуты, но даже на выход на поле с первого свистка.

Фото: Дан Балашов

Нехватка практики у Александра Зинченко, неудачные действия в матчах за клуб Дмитрия Крыськива, потеря формы Николаем Шапаренко. Перечисленные аспекты – главные союзники развития событий, при котором 20-летний бывший футболист Днепра-1 выйдет даже в стартовом составе. И это тот случай, когда за столь относительную смелость критиковать главного тренера будет разве что тот, кто уже настроен против любых решений нынешнего руководителя команды.

Сможет ли продемонстрировать "клубную" форму в сборной Мудрик?

Полузащитник Челси продолжает собирать аплодисменты в матчах с откровенно скромными, на фоне команд с АПЛ, соперниками в еврокубках. Но ведь и сборную Грузии к сонму ведущих команд Старого Света не отнесешь, да? Не сделает ли экс-игрок Шахтера еще один мини-подвиг, и не повторит успех первого матча с Грузией уже на поле соперника?

Фото: Дан Балашов

На самом деле с учетом как отсутствия традиционных лидеров сборной последних лет, так и не лучшего состояния тех футболистов с давно приклеенным болельщиками рангом "звезда", которые в лагере главной команды все же имеются, ожидания от Михаила Мудрика яркой игры и демонстрации лидерских способностей на поле становятся чуть ли не главным фактором формирования возможностей "сине-желтых" у ворот соперника. Справится ли Мудрик с нелегкой ношей в условиях повышенного давления? Ждать ответа на вопрос осталось недолго.

Как будет решена проблема острия атаки?

К игре с Грузией в лагере сборной Украины готовились три нападающих. Казалось бы, достаточное количество для эффективной реакции на серьезные вызовы. Однако на выходе вопрос центрфорварда становится едва ли не ключевой угрозой перспективам "сине-желтых" в матче с очередным соперником в Лиге наций.

Фото: Дан Балашов

Как оказалось, Владислав Ванат сыграть не сможет, а участие Артема Довбика остается сомнительным из-за не совсем "боевого" состояния игрока итальянской Ромы. Остается Роман Яремчук. Здоровый, полный сил и желания, игрок ведущего клуба из чемпионата-крепкого середняка в европейском футболе. Однако скорее даже этих самых сил "переполненного". С начала сезона Яремчук сыграл за Олимпиакос 206 минут во всех турнирах, а с наступлением октября из игрока на скамейке запасных его статус "трансформировался" в футболиста, который в заявку на матчи уже не попадает. Так было в 2 последних играх греческой Суперлиги, так было в 3 предыдущих матчах Олимпиакоса в Лиге Европы. Вопрос "Где дно падения Яремчука?" ныне на самом деле одна из наиболее актуальных тем. Что при таких обстоятельствах делать Реброву? Держать в уме относительно неожиданные тактические решения. К таким следует отнести возможность использования в качестве центрфорварда Алексея Гуцуляка, для которого такая роль новой отнюдь не будет. В таком случае в качестве вингеров могут выйти тот же Мудрик и Александр Зубков или его тезка Назаренко. Не стоит забывать, что в пользу последнего говорит сыгранность с Гуцуляком на клубном уровне.