Динамо Киев – Ференцварош: анонс матча основного этапа Лиги Европы

В четверг, 7 ноября, киевское Динамо проведет четвертый матч в Лиге Европы сезона-2024/25. Соперником "бело-синих" будет венгерский Ференцварош.

Встреча пройдет на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге, Германия. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по Киеву. Чемпион традиционно проведет текстовую трансляцию встречи.

Динамо

Команда Александра Шовковского в прошлом сезоне проиграла чемпионскую гонку в Украинской Премьер-лиге донецкому Шахтеру, в очередной раз добыв серебряные медали. Статус вицечемпиона Украины позволил Динамо сразиться за Лигу чемпионов в квалификационных раундах, которые оказались слишком сложным препятствием.

Начало нынешней еврокубковой компании получилось многообещающим. Сначала киевляне дважды разгромили принципиального соперника – сербский Партизан (6:2, 3:0), затем оставили за бортом турнира шотландский Рейнджерс (1:1, 2:0). Однако получить билет в основной этап Лиги чемпионов помешал австрийский Зальцбург (0:2, 1:1). Так что Динамо вылетело в Лигу Европы, где стартовало крайне неудачно.

Сначала киевляне разгромно уступили итальянскому Лацио (0:3), после проиграли немецкому Хоффенхайму (0:2), а в прошлом матче минимально уступило Роме (0:1). При этом "бело-синие" до сих пор не забивали в основном этапе евросезона. В Украинской Премьер-лиге подопечные Шовковского выступают пока достаточно удачно, одержав 9 побед и дважды сыграв вничью. Динамо, как и Александрия, возглавляет турнирную таблицу, опережая третий Шахтер на 6 баллов.

В поединке против Ференцвароша киевлянам не помогут вингер Максим Брагару, который в прошлом матче получил красную карточку, и Александр Пихаленок с Денисом Поповым, которые травмированы.

ФК Динамо

Ференцварош

В сезоне-2023/24 Ференцварош в шестой раз подряд стал чемпионом Венгрии и получил право соревноваться в квалификации Лиги чемпионов. Там он сначала прошел уэльский Нью-Сейнтс, однако сразу же уступил датскому Митьюланну и попал в плей-офф квалификации Лиги Европы, где в напряженном противостоянии победил боснийский Борец Баня-Лука (только в серии пенальти).

В основном этапе ЛЕ Ференцварош, как и Динамо, проиграл в первых двух матчах против Андерлехта и Тоттенгема, однако в третьем туре одержал минимальную победу над Ниццей. Что же касается чемпионата Венгрии, то там коллектив делит первое место с Академией Пушкаша (у обеих команд по 23 очка), однако у Ференцвароща еще есть игра в запасе.

В матче против Динамо команде не поможет летний новичок Рауль Густаво. Больше потерь в коллективе нет.

Турнирная ситуация

Что Динамо, что Ференцварош находятся в нижней части турнирной таблицы ЛЕ. Однако если у киевлян 0 очков и предпоследняя строчка в целом, то венгры с 3 баллами занимают предпоследнее место из дающих право играть в следующем этапе (23 позиция, выход в дополнительный этап турнира).

История встреч

Киевское Динамо и венгерский Ференцварош встречались между собой трижды. На счету украинской команды две победы, еще одна игра завершилась вничью. Первый матч прошел еще в далеком 1975 году в финале Кубка обладателей кубков УЕФА и завершился разгромной победой киевлян.

Следующие же 2 поединка прошли относительно недавно, в 2020 году в групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда команды сначала сыграли вничью 2:2, а затем Динамо минимально одолело соперника.

Ориентировочные составы

Динамо: Бущан – Тимчик, Биловар, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Ференцварош: Дибус – Макрецкис, Гартенманн, Сиссе, Чивич, Абу Фани, Ромменс, Траоре, Кади, Захариассен, Варга.

Где смотреть

Смотреть матч онлайн в Украине можно на медиасервисе MEGOGO. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная".

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является Динамо. На победу киевлян дают коэффициент 2,34, ничью оценивают в 3,35, а вот на победу Ференцвароша дают коэффициент 3,20.

Прогноз Чемпиона

Победа Динамо – 2:1.