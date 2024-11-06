Шахтер – Янг Бойз: анонс матча основного этапа Лиги чемпионов

В среду, 6 октября, украинский Шахтер проведет четвёртый матч в Лиге чемпионов сезона-2024/25. Соперником "горняков" в четвертом туре этапа лиги будет швейцарский Янг Бойз. Встреча состоится на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене, стартовый свисток раздастся в 19:45 по Киеву. Чемпион проведет текстовую трансляцию встречи.

Шахтер

По итогам прошлого сезона "горняки" в очередной раз стали чемпионами Украины и получили прямую путевку в Лигу чемпионов, формат которой пережил революционные изменения. Число участников выросло с 32 до 36, турнирная таблица на все клубы общая, а каждая команда сыграет на этапе лиги, заменившей привычный для нас групповой раунд, по 8 туров. А это два гарантированных дополнительных поединка на евроарене, поэтому мы сможем наслаждаться еврокубками даже в январе.

Команда Марино Пушича стартовала в Лиге чемпионов с безголевой ничьей с Болоньей (0:0). Далее последовало разгромное поражение от Аталанты (0:3) и минимальное фиаско на "Эмирейтс" в игре с лондонским Арсеналом (0:1). Поэтому после трех туров у Шахтера есть в активе только один зачетный балл. Вместе со всем этим, дончане продолжают борьбу за выход в плей-офф и сохраняют шансы на попадание в топ-24. Тем более впереди еще пять туров.

ФК Шахтер Донецк

В чемпионате Украинской Премьер-лиги Шахтер стартовал крайне неудачно, четыре раза потеряв очки в первых одиннадцати турах. Более того, дончане потерпели два поражения, в то время как за весь прошлый сезон у них было только три проигрыша, один из которых – Полесью в заключительном туре, не имевшего для чемпиона турнирного значения. Предыдущий поединок "горняков" в УПЛ завершился победой над одесским Черноморцем – 2:1.

Янг Бойз

Янг Бойз является действующим чемпионом Швейцарии, но в текущем сезоне выступает крайне провально. Команда катастрофически плохо играет на внутренней арене, где после тринадцати туров занимает только десятое место в турнирной таблице из двенадцати команд. Так что "молодые ребята" рискуют в следующем году остаться без еврокубков.

В Лиге чемпионов дела у команды исполняющего обязанности главного тренера Жоэля Маньена еще хуже. Там Янг Бойз разгромно проиграл Астон Вилле (0:3) и Барселоне (0:5), затем ничего не смог противопоставить Интеру (0:1). Как и Шахтер, швейцарцы еще не радовали своих болельщиков забитыми голами, однако еще и не набрали очков и занимают последнее место в турнире.

К матчу против Шахтера швейцарский клуб подходит со значительными кадровыми проблемами: сразу 11 футболистов травмированы и не смогут помочь своей команде. Так что это хороший шанс для чемпиона Украины одержать первую победу в обновленной Лиге чемпионов.

ФК Янг Бойз

История встреч

Шахтер и Янг Бойз в своей истории провели пять матчей, два из которых были официальными. Последний раз команды встречались в 2016 году в рамках квалификации Лиги чемпионов. Янг Бойз оказался сильнее по итогу противостояния, пройдя дальше после серии пенальти (2:0 – первый матч, 0:2 – второй матч и 2:4 по пенальти).

Ориентировочные составы

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Эгиналду, Сикан.

Янг Бойз: Фон Балльмоос – Блум, Лаупер, Бенито, Атекаме, Лаком, Угринич, Имери, Монтейру, Виржиньюс, Иттен.

Где смотреть

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Прогноз букмекеров

Заметим, что по версии букмекерских контор, большие шансы на победу в этом поединке имеет Шахтер. Фавбет дает следующие коэффициенты на матч:

Победа Шахтера – 2,07;

Ничья – 3,65;

Победа Янг Бойз – 3,55.

Прогноз Чемпиона

Победа Шахтера – 1:0.