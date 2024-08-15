Плакатом Суджа мы обязаны ВСУ и просим мир поддержать Украину — герой футбольного баннера рассказал историю его создания

Баннер Суджа в гостевом секторе Hampden Park на матче Рейнджерс — Динамо, где вместо средней буквы стоял динамовский лого, стал вирусным и набрал много одобрительных отзывов от украинцев в соцсетях.

Чемпион нашел державшего этот баннер Петра Химеру и расспросил об истории его возникновения. Параллельно Химера вспомнил, как они с друзьями в разговоре со стюардами на стадионе настаивали, что Янукович плохой футболист и почему для него, британца в третьем поколении, судьба Украины так важна.

Фан-клуб Динамо Киев "Суджа"

Петр признается, что сначала они думали создать плакат, на котором будет нарисован курский фан-клуб Динамо.

"Я и мои друзья в течение недели обсуждали, как мы можем отметить работу Вооруженных Сил Украины, — рассказывает Петр Химера Максиму Розенко. — Их операция в Курской области вдохновила всех украинцев и привлекла внимание мира. Мы рассматривали вариант с курским фан-клубом Динамо Киев, но Суджа имела свои преимущества, поскольку надпись была короче, и мы могли бы включить логотип Динамо для лучшей визуализации. Дизайн логотипа и организацию создал журналист Эндрю Тодос из Зари Лондонск.

Химера признается, что они не ожидали такого эффекта от плаката, который уже в течение двух суток остается вирусным в соцсетях.

"Нам повезло, что Динамо забило два гола, которые позволили наслаждаться моментом и праздновать с баннером, — говорит Петр. — Надеюсь, фан-клуб Динамо Киев "Суджа" будет разрастаться и в ближайшие недели к нам присоединятся новые фан-клубы из соседних городов. Идея же баннера заключалась в том, чтобы прославить Вооруженные силы Украины и, конечно, поиздеваться над врагом.

ВСУ постоянно демонстрируют ошеломляющие результаты в обороне Украины. От битвы под Киевом, освобождения Харькова и Херсона, уничтожения кораблей российского Черноморского флота. Защищают украинское небо, держат линию столкновения и теперь проводят успешные операции на территории врага. Теперь мир видит, насколько они непреклонны. Просто нужны инструменты, чтобы завершить работу! Надо всем украинцам и друзьям Украины продолжать поддерживать ВСУ! Слава ВСУ!"

We Are The Kozaks

Петр Химера с друзьями уже много лет поддерживают сборную Украины и отечественные клубы на международной арене.

"Это не первый раз, когда мы создаем уникальные баннеры, — вспоминает Петр. — Помню 2013 год, во время Революции Достоинства донецкий Шахтер в Лиге чемпионов играл против Манчестер Юнайтед. Мы взяли на игру баннер с протестом против Януковича. Сначала стюарды пытались его забрать, но мы убедили их, что это не имеет отношения к политике. Мы соврали и сказали это был один из игроков, который нам не нравился.

Стюард не знал, кто это, потому позволил повесить этот баннер. А на исходе революции, после расправы над героями Небесной Сотни мы сделали мемориальный баннер с надписью "Герои никогда не умирают", когда Тоттенхэм принимал Днепр в рамках Лиги Европы. В последние десять лет мы брали свой баннер "We Are The Kozaks (Мы казаки)" на игры, создали наш Ukrainian Bantams flag".

Украинский футбол как связь с Родиной

Химера следит за украинским футболом с 90-х годов. Его первыми играми были матч Франция — Украина (0:0) на Стад де Франс в квалификации Евро-2000 и Динамо Киев — Жальгирис (2:0) в квалификации Лиги чемпионов УЕФА в 1999 году.

"С тех пор я посетил около 100 игр в разных турнирах украинских команд, — рассказывает Петр. — Был на чемпионате мира в Германии-2006 и всех Евро, на которых играла Украина. Был свидетелем, как в Стамбуле Шахтер в 2009 году выиграл Кубок УЕФА, а Днепр в 2015-ом в Варшаве вышел в финал Лиги Европы. Следить за украинским футболом — это настоящее наслаждение и связь с Родиной. Я родился в Великобритании, вблизи Брэдфорда. Все мои дедушки и бабушки из Западной Украины. Во время Второй мировой войны были увезены из домов и вынуждены работать в Германии. После войны они приехали в Великобританию как перемещенные особы. Они получили работу и создали себе новую жизнь. Они основали Украинское общество, в состав которого входили церкви, общественные центры, школы, танцевальные группы, хоры и т.д. Мои родители продолжали эту тяжелую работу в общине, поэтому нам посчастливилось быть привлеченными к этому. До сих пор работает украинская субботняя школа, где изучается наш язык, культура и история Украины. Мы остаемся связанными с Родиной предков через поколение. И надеемся, что наших детей также объединит любовь к Украине и украинскому футболу в будущем".

Максим Розенко, Чемпион по Шотландии

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