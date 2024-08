Баннер Суджа в гостевом секторе Hampden Park на матче Рейнджерс — Динамо, где вместо средней буквы стоял динамовский лого, стал вирусным и набрал много одобрительных отзывов от украинцев в соцсетях.

Чемпион нашел державшего этот баннер Петра Химеру и расспросил об истории его возникновения. Параллельно Химера вспомнил, как они с друзьями в разговоре со стюардами на стадионе настаивали, что Янукович плохой футболист и почему для него, британца в третьем поколении, судьба Украины так важна.

Петр признается, что сначала они думали создать плакат, на котором будет нарисован курский фан-клуб Динамо.

Химера признается, что они не ожидали такого эффекта от плаката, который уже в течение двух суток остается вирусным в соцсетях.

Петр Химера с друзьями уже много лет поддерживают сборную Украины и отечественные клубы на международной арене.

Стюард не знал, кто это, потому позволил повесить этот баннер. А на исходе революции, после расправы над героями Небесной Сотни мы сделали мемориальный баннер с надписью "Герои никогда не умирают", когда Тоттенхэм принимал Днепр в рамках Лиги Европы. В последние десять лет мы брали свой баннер "We Are The Kozaks (Мы казаки)" на игры, создали наш Ukrainian Bantams flag".