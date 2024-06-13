Судаков признан лучшим игроком УПЛ сезона-2023/34
Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков признан лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Об этом сообщила пресс-служба УПЛ.
Голосование проводилось путем анкетирования клубов чемпионата Украины. Второе и третье место заняли игроки киевского Динамо Владислав Ванат и Николай Шапаренко.
Отметим, что хавбек "горняков" забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи в 23 матчах УПЛ.
Напомним, после последнего обновления Transfermarkt рыночная стоимость Судакова выросла почти вдвое .