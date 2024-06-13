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Судаков признан лучшим игроком УПЛ сезона-2023/34

Владислав Уткін — 13 июня, 20:14
Судаков признан лучшим игроком УПЛ сезона-2023/34

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков признан лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Об этом сообщила пресс-служба УПЛ.

Голосование проводилось путем анкетирования клубов чемпионата Украины. Второе и третье место заняли игроки киевского Динамо Владислав Ванат и Николай Шапаренко.

Отметим, что хавбек "горняков" забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи в 23 матчах УПЛ.

Напомним, после последнего обновления Transfermarkt рыночная стоимость Судакова выросла почти вдвое .

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