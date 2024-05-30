Гендиректор Баварии: Компани является правильным тренером для клуба

Генеральный директор Баварии Ян-Кристиан Дрезен считает Венсана Компани правильным тренером для клуба.

Его слова передает пресс-служба мюнхенцев.

"Все мы в клубе имеем общее мнение, что Венсан Компани является правильным тренером для "Баварии", и очень надеемся на совместную работу. Макс Эберль и Кристоф Фройнд никогда не сдавались и усердно работали, чтобы найти тренера, который привел бы Баварию к успеху, развивал бы клуб и принес ему свои новые идеи. Венсан Компани олицетворяет именно ту сплоченность и командный дух, которые нам нужны", - сказал Дрезен.

Напомним, накануне Компани стал новым главным тренером Баварии вместо Томаса Тухеля. Стороны заключили соглашение до 2027 года.

Предыдущим клубом экс-капитана Манчестер Сити был Бернли. В сезоне 2022/23 бельгиец вывел "кларетовых" в АПЛ, но не смог удержать команду в высшем дивизионе.

Также Компани возглавлял родной Андерлехт, но не добился значительных успехов. Интересно, что Пеп Гвардиола одобрительно отзывался о деятельности Венсана и называл его будущим тренером Манчестер Сити.