Гашек выделил игрока сборной Украины: Он лучший не только в Европе, но и в мире

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек считает нападающего национальной команды Украины Артема Довбика лучшим форвардом в мире.

Его слова с предматчевой конференции передает УАФ.

"Мы знаем, что Украина хорошо умеет действовать на контратаках. Мы смотрели матч с Грузией и видели новых футболистов. Но, думаю, от присутствия новичков высокое качество команды не изменилось. Система игры также осталась прежней. Мы видели, что добавился Артем Довбик, который не играл против нас в Праге. Думаю, что он на сегодняшний день лучший нападающий не только в Европе, но и в мире", – сказал Гашек.

Напомним, что в сентябрьских матчах Лиги наций сборная Чехии на выезде была разгромлена Грузией (1:4), после чего дома обыграла Украину (3:2). В октябре команда Ивана Гашека 11 октября приняла дома Албанию и одержала победу – 2:0.

Завтра, 14 октября, Чехия проведет гостевой матч во Вроцлаве против сборной Украины. Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.