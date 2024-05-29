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Флик стал главным тренером Барселоны

Микола Дендак — 29 мая, 14:49
Флик стал главным тренером Барселоны

Немецкий специалист Ганс-Дитер Флик стал главным тренером каталонской Барселоны.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Это наш момент. Флик здесь", - говорится в посте.

Накануне Барселона объявила об увольнении Хави Эрнандеса. Вероятно, причиной прекращения сотрудничества стало заявление Хави о финансовом положении Барселоны.

Ганс-Дитер находился без работы с сентября прошлого года - тогда он был уволен с должности главного тренера сборной Германии. Наибольшего успеха в карьере он достиг с Баварией, с которой дважды выигрывал Бундеслигу, становился победителем Кубка Германии и триумфовал в Лиге чемпионов сезона-2019/20.

Барселона Флік Хаві Ернандес

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