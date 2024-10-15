Футбольная династия: сын Мальдини дебютировал за сборную Италии

Полузащитник Монцы Даниэль Мальдини впервые сыграл за сборную Италии.

Вчера, 14 октября, 23-летний хавбек вышел на замену на 74-й минуте матча против Израиля. Даниэль появился на поле при счете 3:1, через 5 минут после того Джованни Ди Лоренцо забил четвертый гол и поставил точку в поединке.

Мальдини продолжил династию своей легендарной семьи – раньше за "скуадру адзурру" играли его отец Паоло и покойный дед Чезаре.

Отметим, что на клубном уровне Даниэль делал первые шаги в Милане, но после ряда аренд оказался не нужен клубу, в котором прославились его именитые предки. Летом этого года Мальдини-младший перешел в Монцу, которая идет на 19 месте в Серии А. В первых восьми матчах атакующий полузащитник отметился одним голом.