Сборная Украины получит двойные бонусы за выход в плей-офф Лиги наций

Игроки сборной Украины смогут рассчитывать на нестандартный бонус за выход в плей-офф Лиги наций-2024/25.

Об этом сообщает "ТаТоТакое".

По информации источника, сначала "желто-синие" должны были получить по 250 тысяч евро за попадание в плей-офф турнира.

Но эта сумма удвоилась усилиями президента Полесья Геннадия Буткевича, зашедшего в раздевалку после матча с Албанией (2:1).

Также сообщается, что президент УАФ Андрей Шевченко посоветовал футболистам направить бонусы (или их часть) на благотворительность.

Напомним, что Украина заняла второе место своей группы в Дивизионе В, заработав тем самым место в плей-офф Лиги наций.

Там команда Сергея Реброва сыграет со сборной Бельгии за право выступать в высшем дивизионе в следующем розыгрыше турнира.