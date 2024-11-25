Сборная Украины получит двойные бонусы за выход в плей-офф Лиги наций
Игроки сборной Украины смогут рассчитывать на нестандартный бонус за выход в плей-офф Лиги наций-2024/25.
Об этом сообщает "ТаТоТакое".
По информации источника, сначала "желто-синие" должны были получить по 250 тысяч евро за попадание в плей-офф турнира.
Но эта сумма удвоилась усилиями президента Полесья Геннадия Буткевича, зашедшего в раздевалку после матча с Албанией (2:1).
Также сообщается, что президент УАФ Андрей Шевченко посоветовал футболистам направить бонусы (или их часть) на благотворительность.
Напомним, что Украина заняла второе место своей группы в Дивизионе В, заработав тем самым место в плей-офф Лиги наций.
Там команда Сергея Реброва сыграет со сборной Бельгии за право выступать в высшем дивизионе в следующем розыгрыше турнира.