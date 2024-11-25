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Сборная Украины получит двойные бонусы за выход в плей-офф Лиги наций

Олексій Погорелов — 25 ноября 2024, 11:54
Сборная Украины получит двойные бонусы за выход в плей-офф Лиги наций
Збірна України
УАФ

Игроки сборной Украины смогут рассчитывать на нестандартный бонус за выход в плей-офф Лиги наций-2024/25.

Об этом сообщает "ТаТоТакое".

По информации источника, сначала "желто-синие" должны были получить по 250 тысяч евро за попадание в плей-офф турнира.

Но эта сумма удвоилась усилиями президента Полесья Геннадия Буткевича, зашедшего в раздевалку после матча с Албанией (2:1).

Также сообщается, что президент УАФ Андрей Шевченко посоветовал футболистам направить бонусы (или их часть) на благотворительность.

Напомним, что Украина заняла второе место своей группы в Дивизионе В, заработав тем самым место в плей-офф Лиги наций.

Там команда Сергея Реброва сыграет со сборной Бельгии за право выступать в высшем дивизионе в следующем розыгрыше турнира.

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