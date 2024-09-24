Marca: Обладателем Золотого мяча станет лидер Реала

Испанское издание Marca утверждает, что вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор станет победителем награды "Золотой мяч" в 2024 году.

Об этом говорится на сайте еженедельной газеты, основанной в 1938 году.

Игрок "сливочных" ожидает вручения самого престижного индивидуального трофея в футболе. В сезоне-2023/24 Винисиус стал победителем Лиги чемпионов, Ла Лиги и Суперкубка Испании в составе Реала. В общей сложности бразилец сыграл 37 матчей на клубном уровне, в которых отличился 21 забитыми мячами и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в тройку претендентов на награду также вошли полузащитник Манчестер Сити Родри и одноклубник Винисиуса Джуд Беллингем.

Церемония награждения "Золотой мяч" состоится 8 октября. В список претендентов также попал украинский нападающий Ромы Артем Довбик, проведший прошлый сезон за Жирону, в составе которой за 39 матчей забил 24 гола и отдал 10 голевых передач. Также он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и получил трофей Пичичи.

За всю историю только 3 украинца получали Золотой мяч. Это Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986) и Андрей Шевченко (2004).