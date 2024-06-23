Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко написал автобиографию на английском.

Об этом говорится на сайте Bloomsbury.

Книга, которая называется Believe (верить, — рус.), официально будет продаваться 24 октября 2024 года. Есть возможность сделать предзаказ за 19,8 фунта — 1013 грн. Также доступна электронная версия за 15,4 фунта – 788 грн.

"Удивительная история футболиста, который боролся вопреки обстоятельствам, чтобы добиться своей мечты — лишь для того, чтобы увидеть, как его страна вынуждена бороться за выживание после шокирующего вторжения в Украину со стороны России", — говорится в описании автобиографии.

Напомним, накануне Украина одержала волевую победу над Словакией во втором туре группового этапа Евро-2024 . В следующем, решающем туре "сине-желтые" сыграют с Бельгией, а Словакия будет противостоять Румынии. Матчи пройдут 26 июня.