Месси не сыграет на Олимпийских играх в Париже

Нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не будет участвовать в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

Об этом Месси рассказал порталу ESPN.

"Прежде всего, я уже не в том возрасте, чтобы играть везде. Мне нужно выбирать осторожно, было бы слишком много сыграть на двух турнирах подряд. Мне посчастливилось еще раньше сыграть на Олимпиаде, выиграть ее. Это был невероятный опыт в футболе", — сказал Месси.

Напомним, что Олимпийская сборная Аргентины попала в Группу B, где сыграет с Украиной, Марокко и Ираком.

Футбольный турнир ОИ-2024 пройдет с 24 июля по 10 августа. Кроме города-хозяина Парижа, матчи также будут играть в Бордо, Десин-Шарпье, Марселе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене. В стадию плей-офф из каждой группы выйдут по две сборные.

В преддверии Олимпийская сборная Украины вышла в финал подготовительного турнира к Олимпиаде.