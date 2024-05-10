Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ

Нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе объявил о решении покинуть парижский клуб летом.

Соответствующее видео французский футболист опубликовал в соцсетях.

"Привет всем. Это Киллиан. Я хочу поговорить с вами. Я обещал вам, что сделаю это, когда придет время. Что ж, я хочу сказать, что это мой последний год в ПСЖ. Я не буду продолжать это приключение, которое закончится в ближайшие недели.

Я сыграю свою последнюю домашнюю игру в воскресенье. На протяжении многих лет мне было большой честью быть членом этой команды. Лучшей во Франции и мире, которая дала мне возможность почувствовать себя в большом коллективе, вырасти как футболист», — заявил Килиан.

Ранее сообщалось, что прощание Мбаппе с ПСЖ состоится после матча 33-го тура французской Лиги 1, в котором парижане будут принимать Тулузу.

Килиан выступает за ПСЖ с 2017 года. За почти 7 сезонов в составе красно-синих Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, а также по несколько раз выиграл все трофеи на национальном уровне.

Впрочем, 25-летнему форварду ни разу не удалось торжествовать в Лиге чемпионов. 7 мая Мбаппе и компания были близки к выходу в финал, но Боруссия Дортмунд в драматическом матче покинула их за бортом турнира.