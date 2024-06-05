Пихаленок: Жду матчи с Шахтером, чтобы доказать, как они ошиблись

Новичок Динамо Киев и воспитанник Шахтера Александр Пихаленок заявил, что приложит все усилия, чтобы показать донецкому клубу, как они раньше ошибались.

Об этом Пихаленок рассказал пресс-службе киевлян.

"Поскольку я знаком со многими динамовцами, то, думаю, много времени на адаптацию не понадобится. Выступал с ребятами в сборной, против них играл в чемпионате, вместе с Дубинчаком защищали цвета Днепра-1, поэтому, надеюсь, адаптируюсь быстро в коллективе.

С нетерпением жду матчей против Шахтера в составе Динамо. Игры против "горняков" всегда принципиальны, поскольку я являюсь воспитанником донецкого клуба. Мягко говоря, у меня не сложилось в Шахтере, и, выходя на поле теперь, я прилагаю максимум усилий, чтобы показать, как они ошиблись раньше", — сказал Пихаленок.

Накануне Александр подписал с "Динамо" контракт до 2029 года.

Ранее мы сообщали, что Пихаленок отказался переходить в Шахтер, который сделал то же предложение Днепру-1, как и киевский клуб.