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Бражко: Мы с сербами даже не хотели говорить, все показали на поле

Станіслав Лисак , Володимир Крупчук — 24 июля, 00:15
Бражко: Мы с сербами даже не хотели говорить, все показали на поле

Опорный полузащитник Динамо Владимир Бражко считает, что в игре квалификации Лиги чемпионов с сербским Партизаном (6:2) киевляне показали все на поле вместо разговоров.

Слова Бражко с места событий передает журналист Владимир Крупчук.

— Не припомню такую игру Динамо Очень доволен. Так, если бы еще не пропустили два мяча, было бы лучше. Забили шесть и могли еще забивать. Но еще второй матч, нужно сконцентрироваться и еще надо сказать слова на выезде.
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— В начале матча была какая-то стычка и ты был одним из главных. Что там было?

– Я принимал мяч и нападающий прямой ногой влетел мне в бедренную кость. Я не знаю, почему не смотрели VAR. Я был в шоке, что они не посмотрели. Он дал желтую карточку. У нас в УПЛ бы сразу удалили. Вторая минута, такой фол. Вот шрам.
Мы с сербами даже не хотели разговаривать. Мы все показали в игре. Но в Сербии не будет легко. Мы проанализируем их, они нас проанализируют. Да, у нас есть запас, но все начинается с 0:0. Следует быть осторожным и сконцентрированным с первой до последней минуты. Надеюсь, все будет хорошо.

Владимир Крупчук из Люблина

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