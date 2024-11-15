Ванат пропустит матч Лиги наций против Грузии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил, что форвард Динамо Киев Владислав Ванат пропустит матч пятого тура Лиги наций против Грузии.

Об этом 50-летний специалист рассказал на предматчевой пресс-конференции .

"Есть много игроков, у которых микроповреждения. Игроки Динамо и Шахтера очень устали после переездов. К сожалению, Владислав Ванат не сможет принять участие в завтрашней встрече. Он еще восстанавливается, и, надеюсь, он вернется ко второй игре. Но те игроки, которые завтра выйдут, понимают ответственность этой игры и будут сражаться за Украину", – заявил Ребров.

Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября в Батуми на стадионе "Батуми-Арена" и начнется в 19:00 по Киеву. Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Перед 5 туром "желто-синие" занимают последнее место, но еще сохраняют шансы даже на первое.

19 ноября Украину ждет выездной матч шестого тура Лиги наций против Албании, начало – в 21:45 по Киеву.