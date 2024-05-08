Фиорентина стала первым финалистом Лиги конференций

Фиорентина обыграла по сумме двух встреч Брюгге и стала первым финалистом Лиги конференций сезона-2023/24. Ответный матч завершился со счетом 1:1. Первыми в поединке отличились бельгийцы. На 20-й минуте гол забил Ганс Ванакен. Минимальное преимущество Брюгге продлилось до 85 минут, команды были близки к экстратаймам, учитывая результат первой встречи (3:2 в пользу Фиорентины). Однако последнее слово сказали "пурпурные". Лукас Бельтран реализовал пенальти и вывел Фиорентину в финал еврокубка.

Лига конференций

1/2 финала, ответный матч

8 мая





Брюгге - Фиорентина 1:1 (1:0)

Голы : 1:0 - 20 Ванакен, 1:1 - 85 Бельтран (пен)

Судьба другого финалиста турнира определится в противостоянии Астон Виллы и Олимпиакоса. В первом матче греки одержали выездную победу над англичанами (2:4). Ответный матч пройдет 9 мая. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Финал Лиги конференций УЕФА-2023/24 намечен на 29 мая в греческих Афинах (стадион Святой Софии).

Накануне Боруссия Дортмунд одолела ПСЖ и вышла в финал Лиги чемпионов впервые за 11 лет.