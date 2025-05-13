Динамо – Шахтер: финал Кубка Украины в Житомире как последний шанс для Пушича

В среду, 14 мая, в Житомире на Центральном стадионе состоится финальный матч Кубка Украины по футболу сезона-2024/25. Трофей разыграют два гранда отечественного футбола – киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Сейчас, возможно, кого-то из житомирян это обидит, но для тех, кто активно живет в интернете и ориентируется в украинском мемоведении, Житомир – это фантом. Уже никто и не вспомнит, откуда пошло "Житомира не существует", но этот мем продолжает жить.

Украинский футбол в последние годы показывает мало зрелищ, хуже проявляет себя на международной арене – как на клубном уровне, так и национальная сборная – однако существует. Cogito ergo sum, наверное, не идеально подходит для описания футбольных баталий внутри страны, но все равно этот вид спорта заставляет порождать мысли, создает обиды, споры, является цельным объектом для субъективных предубеждений и заявлений.

И хоть чемпион Украины еще не определился (наука математика идет против рационализма), все равно финал Кубка Украины – главный матч последних недель сезона-2024/25.

Особого огня добавляет тот факт, что за трофей сойдутся сильнейшие – исторически, финансово и эмоционально – клубы страны: донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Недавняя встреча

В силу разных причин последние годы встречи "бело-синих" и "горняков" почему-то и близко не вызывают того ажиотажа, который был в середине 2000-х или начале 2010-х.

Возможно, не та ситуация в стране, чтобы возводить противостояние в абсолют. А, возможно, дружба между легионерами и сборниками стерла былую страсть.

Тем не менее, несколько недель назад футболисты обеих команд подарили болельщиками старое-доброе Классическое. Было все: борьба, напряжение, момент-катарсис. Гол за несколько минут до финала – Absolute Cinema.

Ничья – это своего рода недосказанность. Если говорить кинематографическим сленгом, то это был открытый финал. В Житомире поединок будет иметь более трагический конец для одного из грандов.

Шанс для Пушича уйти красиво

Донецкий клуб впервые за долгое время может оказаться в УПЛ ниже второго места. Бронза – это не достижение для Шахтера. Марино Пушич всегда будет ассоциироваться с этой медалью.

Чтобы уйти на мажорной ноте, а в том что он уйдет уже никто не сомневается, хорват должен хлопнуть дверью. Трофей – это круто. Трофей в противостоянии с мегапринципиальным оппонентом – круто Х5.

ФК Шахтер

Победа в Житомире для Пушича будет даже лучше, чем одержать в последних двух турах чемпионата победы со счетом 10:0. Забрать Кубок у Динамо – это последний шанс сохранить лицо. Показать, что играли весь футбольный год мы не лучшим образом, но характер у нас остался.

День рождения есть у каждого

Финал пройдет завтра, 14 мая. Сегодня же, 13 мая, Динамо празднует свое 98-летие.

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Учитывая, какой неуспешный сезон "горняки" проводят, можно подумать, что они уже поздравили своего главного противника.

Теперь надо думать, как внести ложку дегтя в бочку меда. Забрать трофей в постпраздничный день - это будет не ложка, а прямо ведерко на праздничный стол киевлян. И не дегтя... далеко не дегтя.

История на стороне Динамо

Динамо всегда оформляло "золотой дубль", когда становилось чемпионом и выходило в финал Кубка. Так было девять раз - 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2007, 2015, 2021.

Конечно, футбол – не арифметика или парад совпадений. Но такие закономерности – это мотивация для одних и давление для других.

Алкоголя не будет

Житомирский городской совет поступил мудро, ограничив продажу алкоголя накануне, во время и даже после матча. Возможно, житомирские чиновники не сильно следят за футболом и думают, что Алиев и Милевский все еще играют, да чтобы не увеличивать шансы "горняков"...

Но если отбросить шутки, то, конечно, это решение очень верное. Слишком большая экспрессивность матча может вызвать провокации и скандалы на трибунах или возле них.

Финал – это украшение сезона, поэтому пусть головы болельщикам кружит только мастерство исполнителей на поле.

Получится это у них – супер. Не получится? Можно будет выпить и позже. Напитки со спиртом и близко не самое дорогое, что есть в украинских супермаркетах.

Травмированные

Шахтер: –

Динамо: –

Прогноз букмекеров

Победа Шахтера: 2,12

Ничья: 3,38

Победа Динамо: 3,15

Где смотреть онлайн

Болельщики смогут посмотреть финальный матч бесплатно на YouTube-канале УПЛ ТВ, в прямой трансляции на всех доступных платформах, а также на телеканале "MEGOGO Спорт", который транслируется через эфирное телевидение (Т2). "Чемпион" проведет онлайн-трансляцию поединка Шахтер – Динамо.