История создания Динамо Киев: от чекистского устава до футбольного флагмана

Ровно 98 лет назад, 13 мая 1927 года, был основан самый титулованный украинский клуб – Динамо Киев. Команда появилась на базе работников Объединенного государственного политического управления СССР, которые составляли костяк одноименного спортивного общества. Тогда глава киевского отделения ОГПУ Семена Кессельмана и его заместитель Сергей Барминский подписали "Устав Киевского пролетарского спортивного общества Динамо", который зарегистрировала Межведомственная комиссия по делам общественных организаций и союзов.

Несмотря на это, свой первый матч динамовцы сыграли только 17 июля 1928 года против сборной Белой Церкви. Это было связано с рядом организационных вопросов, которые не позволяли футбольным энтузиастам появиться на поле раньше с характерной буквой "Д" на груди.

Мы предлагаем вспомнить, как родился столичный клуб, какие преграды становились на пути к большому футболу и какая судьба постигла тех, кому мы должны быть благодарны хотя бы за то, что имеем сейчас одного из флагманов украинского футбола.

13 мая 1927 года

Тогдашние руководители киевского ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление) решили не отставать от рабочих из Луганска и железнодорожников киевского Локомотива, организовав свою команду. Впрочем, только после принятия Устава Кессельман и Барминский сели и начали думать: а что дальше?

На то, чтобы получить различные разрешения в бюрократической машине СССР чекисты потратили около полугода, параллельно с этим ища желающих играть в футбол и, собственно тренироваться.

К тому же как таковой футбольной инфраструктуры в те времена почти не было, поскольку тогда молодая страна только оправлялась после Первой мировой и гражданской войны. НЭП позволил снизить напряжение в обществе, а потому функционеры начали задумываться над тем, куда направлять энергичную молодежь – футбол очень вовремя набирал популярность.

Динамо Київ

Львиную долю игроков сначала составляли сами чекисты, но впоследствии в Динамо переманили из Рабиса (команда рабочих искусств) и Совторгслужащие. Именно игрок последних стал в итоге автором первого гола киевлян в официальном матче – Сильвестров.

Кроме того, становился вопрос о том, где же команде тренироваться. В основном это были спортивные площадки по всему городу и Красный стадион (ныне НСК Олимпийский) до тех пор, пока в 1933 году в Городском саду Киева не был открыт одноименный стадион, ныне известный как стадион имени Валерия Лобановского.

Дождавшись завершения всех необходимых процедур и нового сезона чемпионата Киева по футболу, клуб сформировал заявку на следующую кампанию и дебютировал в профессиональном футболе.

Дебют в футболе, дебютные победы

Вообще первый свой матч в истории Динамо сыграло 1 июля 1928 года против сборной Белой Церкви. Газета "Советская нива" так писала об этой встрече: "Во втором тайме Белая Церковь легко забивает мяч и этим уравнивает игру. Киев делает несколько прорывов, бьет штрафной удар, но не попадает в ворота. Мяч громко свистит в воздухе. В конце Белая Церковь под аплодисменты тысячной публики забивает второй мяч. Финальный свисток судьи фиксирует победу Белой Церкви со счетом 2:1".

Как писал историк Анатолий Коломиец, это был показательный матч, а команда Белой Церкви не была прям сильным соперником – накануне они проиграли 1:10. К сожалению, история не сохранила ни фамилий того состава, ни даже автора первого гола, поэтому в "официальных данных" всегда используются уже следующие события.

Первый протокольно зарегистрированный матч "бело-синие" сыграли 17 июля 1928 года против "одноклубников" из Одессы – встреча завершилась со счетом 2:2.

Динамо Киев: Идзковский, Иванов, Станко, Васильчиков, Бардадим, Пирокети, Сильвестров, Мурашов, Гальбурт, М.Рейнгольд, Филин.

Интересно, что городское первенство началось 23 сентября, а список игроков можно было подать до 10 октября. В сети сохранилось фото той заявки – в глаза сразу бросается отсутствие некоторых фамилий тех, кто участвовал в историческом матче, но уже другие источники указывают, что такие нестыковки – обычное дело для тех лет.

Какая судьба постигла первых футболистов Динамо Киев?

Сергей Бардадим – играл в футбол до 1929 года. На пенсию вышел в 1969 году

Василий Бойко – играющий тренер, умер в Киеве в годы немецкой оккупации

Антон Идзковский – играл за Динамо до 1945 года, в следующем году был тренером команды. Умер в 1995 году

Петр Дишкант – играл за команду до 1929 года, погиб на войне в 1944-м

Сергей (Иван) Иванов – военнослужащий, дальнейшая судьба неизвестна

Соломон Кауфман – работник уголовного розыска, дальнейшая судьба неизвестна

Николай Мурашов – один из игроков Совторгслужащих, играл за Динамо до 1929 года, впоследствии перешел на "обычную" работу и вышел на пенсию

Моисей Ренйгольд – играл за Динамо в 1928 году, погиб на войне

Иван Терентьев – кадровый сотрудник ВЧК (чекист), впоследствии вышел на пенсию

Виктор Трофимов – играл за Динамо до 1929 года, погиб на войне

Николай Ханников – играл до 1928 года, кадровый сотрудник ВЧК, умер в 1948 году

Но первенство стало не просто дебютным для Динамо, но и дебютным победным – три матча, три победы и статус главной команды Киева.

Худшая судьба постигла основатели команды. Семен Кессельман (Западный) был комиссаром КГБ третьего ранга, что не спасло его от расстрела в "особом порядке" в 1938 году.

Особый порядок – упрощенная процедура рассмотрения уголовного дела в суде при согласии человека с предъявленным обвинением.

Сергей Барминский, который был заместителем Кессельмана, также был расстрелян "по упрощенной процедуре". Единственная разница между этими двумя чекистами и "прафункционерами" – Западный был реабилитирован после падения культа личности Сталина.

Что было дальше?

После памятного матча против одесского Динамо, Барминский убедил Лазаря Когена возглавить его команду, который успешно работал в Киеве вплоть до 1933 года, но его постигла страшная судьба. По одним данным, он погиб в Сырецком концлагере, а по другим – нацисты его расстреляли в Бабьем Яру.

14 сентября 1929 года Динамо сыграет свой первый международный матч – соперником станет Дойч Ваграм, который переиграл украинский коллектив 4:3. В 1931 году "бело-синие" впервые стали чемпионом Украины.

В 1937 году был создан Кубок УССР по футболу, который столичный коллектив также выиграл. Тогда на пути к финалу Динамо одолело Завод КинАл, Завод имени Марти (ныне Николаев), Завод Орджоникидзе (Краматорск) и днепровское Динамо. Финальное противостояние проходило на стадионе тогда еще не имени Лобановского – соперниками были "одноклубники" из Одессы, которое завершилось 4:2 в пользу киевлян.

До первой победы в чемпионате СССР оставалось 24 года, но какими насыщенными они были для страны и Киева. Очередные репрессии, расстрел основателей команды, война, послевоенное восстановление и голод.

К счастью, Динамо смогло устоять, несмотря на все невзгоды, которые со всех сторон могли пошатнуть позиции команды на советской арене. История знает множество прецедентов, когда клуб действительно круто начинал свою историю, но впоследствии или вообще исчезал, или уже никогда больше не достигал тех высот. Сегодня Динамо является рекордсменом по количеству побед в чемпионате СССР, чемпионатов Украины после провозглашения независимости, по количеству Суперкубков СССР и Украины. Надеемся, вскоре клуб сможет вернуть свою славу еще и на международной арене, чего очень не хватает всему украинскому футболу.