Изменения. ФИФА объявила расписание чемпионата мира-2026

ФИФА определилась с расписанием чемпионата мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Впервые в истории на "мундиале" будут играть 48 сборных, которые распределятся в 12 группах, которые будут составлять четыре участника. В плей-офф турнира будут выходить 1 и 2 места, а также восемь лучших команд, занявших 3 строчку.

Также из-за увеличения команд в течение одного игрового дня будут проведены 6 поединков, а общее количество матчей на ЧМ-2026 станет рекордным — 104. Турнир продлится в течение шести недель, с 11 июня по 19 июля.

Напомним, что накануне нападающий сборной Португалии Кришитану Роналду заявил о намерении сыграть на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.