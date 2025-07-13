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ФИФА утвердила обязательные периоды отдыха для футболистов

Володимир Максименко — 13 июля 2025, 11:55
ФИФА утвердила обязательные периоды отдыха для футболистов
FIFA

ФИФА провела совещание с профсоюзом футболистов, по итогам которого утвердила минимальный перерыв между матчами для игроков и обязательный отпуск.

Об этом сообщает ESPN.

Так, игроки точно будут иметь 72 часа перерыва между играми и три недели гарантированного отпуска ежегодно.

Эти решения касаются как мужского футбола, так и женского. Основой для утверждения положений стала система профилактики профессиональных рисков, которую создала Международная организация труда.

Относительно отпуска отмечается, что он гарантирован в конце сезона и должен быть непрерывным.

Джанни Инфантино добавил, что один день в неделю должен быть выходным для игроков от тренировок или другой работы, связанной со спортом.

Ранее президент ФИФА подвел итоги Клубного чемпионата мира, который сегодня завершится матчем между Челси и ПСЖ.

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