ФИФА утвердила обязательные периоды отдыха для футболистов

ФИФА провела совещание с профсоюзом футболистов, по итогам которого утвердила минимальный перерыв между матчами для игроков и обязательный отпуск.

Об этом сообщает ESPN.

Так, игроки точно будут иметь 72 часа перерыва между играми и три недели гарантированного отпуска ежегодно.

Эти решения касаются как мужского футбола, так и женского. Основой для утверждения положений стала система профилактики профессиональных рисков, которую создала Международная организация труда.

Относительно отпуска отмечается, что он гарантирован в конце сезона и должен быть непрерывным.

Джанни Инфантино добавил, что один день в неделю должен быть выходным для игроков от тренировок или другой работы, связанной со спортом.

Ранее президент ФИФА подвел итоги Клубного чемпионата мира, который сегодня завершится матчем между Челси и ПСЖ.