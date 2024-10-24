Украина потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная Украины по футболу, имея в активе 1552,37 балла, потеряла одну позицию, став 25-й в мировом тотале.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 24 октября 2024 года

1. Аргентина – 1883,5

2. Франция – 1859,85

3. Испания – 1844,33

4. Англия – 1807,83

5. Бразилия – 1784,37

6. Бельгия – 1761,27

7. Португалия – 1752,68

8. Нидерланды – 1748,24

9. Италия – 1729,4

10. Колумбия – 1724,37

...25. Украина 1552,37

Отметим, что после публикации предыдущей версии рейтинга сборная Украины провела матчи Лиги наций против Грузии (1:0) и Чехии (1:1).

Соперники в группе В1 Лиги наций-2024/2025 занимают следующие места: Чехия – 45 (+1), Албания – 65 (+2), Грузия – 67 (-1).

Ранее сообщалось, что после ничьей с Чехией Украина потеряла шансы попасть в первую корзину во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026, которая состоится 13 декабря 2024 года.