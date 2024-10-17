Феномен украинского футбола. В чем секрет Александрии Ротаня

В Украинской Премьер-лиге вот-вот закончится пауза, связанная с матчами сборных команд. Клубы готовятся к возобновлению соревнований и ставят перед собой самые высокие цели. К когорте последних точно можно отнести Александрию под руководством Руслана Ротаня.

"Агрономы" стали одной из приятных неожиданностей начала сезона-2024/25, и не намерены сдавать высокие завоеванные позиции и в дальнейшем. Вместе с тем, в случае Александрии есть все предпосылки говорить об "авторских" причинах взлета команды, которая подбором исполнителей или выдающимися материальными ресурсами совсем не владеет.

Чемпион не проходит мимо успехов коллектива, который выглядит светлым пятном в не всегда приятном глазу зрителя царстве украинского футбола, и отмечает решающую роль именно его главного тренера. За счет чего Ротань достиг столь высоких промежуточных показателей? Что стало причиной рывка по итогам 8 проведённых с начала розыгрыша матчей? Может ли команда и ее тренер рассчитывать на дальнейшее продвижение?

Правильные шаги в правильное время

Уже по ходу сезона Александрия простилась с Владиславом Калитвинцевым и Артуром Авагимяном. Оба покинули команду в статусе свободных агентов, оба не вписались в концепцию Ротаня, и оба являются не последними футболистами своего амплуа на уровне УПЛ. Вместе с тем, оба стали примером умения Ротаня вовремя сбрасывать "балласт".

ФК Александрия

Зато александрийцы не поленились изрядно поработать на рынке в отношении футболистов на "вход". В предыдущем сезоне команде явно не хватало опытных игроков, из-за чего по ходу матчей команда проседала, в первую очередь, в отношении воли и характера. Закрыть этот пробел в межсезонье удалось по максимуму.

ФК Александрия

32-летний Артем Шабанов стал "генералом" защиты, который не только цементирует оборону, но и уже успел забить 1 мяч. А главное – стал главным ответственным за надежность у своих владений. В предыдущем сезоне Александрия не раз теряла победы из-за необязательных ошибок в защите, а из 38 общих пропущенных мячей чуть ли не половину можно было назвать необязательными, и произошедшими по прямой вине защитников "агрономов", а не такими, которые были свершениями соперников как таковыми. Его коллега по амплуа, 27-летний Никита Кравченко, является одним из лучших правых беков УПЛ с 3 результативными передачами. 30-летний Дмитрий Мышнев стал важным исполнителем в центре поля, где выступает в качестве первой замены игрокам стартового состава. 26-летний Артём Козак пока играет не так много, но свое слово в средней линии, как ожидается, еще скажет. Наконец, 31-летний Александр Филиппов стал для Александрии настоящей находкой. В команде Ротаня нападающий обрел вторую молодость. И заслуга главного тренера в этом тоже немалая.

Умеренная перспектива не заставит себя ждать?

Учитывая нынешний баланс сил в УПЛ, у александрийцев действительно хорошие шансы вернуться в еврокубки по итогам уже текущего сезона. К началу 10 тура команда подходит на 3 позиции, уступая идущему на 2 месте Полесью только по дополнительным показателям. Конечно, если бы "агрономам" предложили досрочно закончить сезон в нынешнем положении в таблице, от такого сценария александрийцы не отказались бы. Но есть ли предпосылки для того, чтобы удержать такой показатель по итогам 30 туров?

ФК Александрия

Глядя правде в глаза, надо говорить честно – замахнуться на первые две ступеньки Александрия пока не в состоянии. Возможно, команда и имеет необходимую глубину состава, однако чуть ли не на каждой позиции у Ротаня играют футболисты, которые визави из состава Динамо и Шахтера уступают. Можно надеяться на неожиданный провал киевского и донецкого клубов, однако сильные коллективы, как известно, опираются именно на свои возможности.

А вот выиграть забег за 3 строчку Александрийцам вполне по силам. Сейчас более-менее реальные претенденты на места в еврокубках уже сформировали первую восьмерку, и можно утверждать, что среди всех этих 6 команд (оба гранда – за скобками) "агрономы" выделяются как солидностью игры, так и стабильностью.

ФК Александрия

Похоже, основным конкурентом Александрии в борьбе за бронзу будет Полесье. В пользу житомирцев говорят финансовые возможности и, честно говоря, более сильный состав. Однако команда такого же молодого тренера Имада Ашура не всегда понимает идеи своего амбициозного наставника, от чего "волки" несколько раз впадали в откровенный ступор посреди официальных матчей. Застой в игре преодолевался усилиями высокого исполнительского мастерства отдельных футболистов. Однако такое положение вещей продолжаться вечно не может, и если наставник не найдет выхода из ситуации за счет собственных идей по улучшению футбола, рано или поздно житомирцы могут не досчитаться очков не в одном матче, что на итоговое место точно повлияет.

Впрочем, в случае, если руководитель команды продолжит привлекать внимание самыми разными достижениями на поле и неизменно привлекательным результатом, дальнейшие шаги "агрономы" будут осуществлять уже без главного создателя последних успехов.

ФК Александрия

Пока Ротань не без оснований выглядит одним из самых перспективных тренеров УПЛ с украинским паспортом. И не случайно в СМИ появлялась информация о предметном интересе к его персоне Шахтера еще осенью прошлого года, когда "оранжево-черные" искали замену Патрику ван Леувену. Появляются разговоры о возможном сотрудничестве Ротаня и "горняков" и сегодня, когда в лагере дончан не могут быть удовлетворены результатами с Марино Пушичем. Если вам трудно поверить в такое развитие событий, самое время изменить свое мнение. И вспомнить, что один из самых ярких и успешных матчей александрийцы с начала сезона провели против Шахтера.

Если присмотреться к нынешним обстоятельствам и бэкграунду, который имеет за плечами Ротань, такой сценарий фантастическим действительно никак не выглядит. Не стоит забывать, что у Ротаня уже есть опыт сотрудничества с отдельными футболистами Шахтера. Не стоит забывать, что в молодежной сборной Украины он плодотворно работал с такими игроками, как Дмитрий Крыськив, Георгий Судаков, Даниил Сикан, Артем Бондаренко. Игровой стиль Ротаня вполне подходит принципам Шахтера, заложенным еще Мирчей Луческу – Руслан предпочитает доминировать на поле, его команда действует так называемым первым номером.

Не менее важно и то, что Ротань успел плодотворно поработать и с представителями "любимой" нации среди легионеров команды из Донецка Бразилией – речь о Безерре и Джевани. Учитывая, что политика Шахтера по привлечению и последующей перепродаже бразильцев остается важным аспектом кадрового наполнения команды и статьей бюджета клуба, это действительно важный опыт.

И если результаты Шахтера при Пушиче не улучшатся, а клуб не сможет найти нового тренера из числа иностранцев, вариант с Ротанем может стать вполне реальным.