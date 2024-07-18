Наконец-то третья сила? Как Полесье бросает вызов Динамо и Шахтеру

Пока Днепр-1 молча прощается с этим миром, грустно повторяя судьбу предшественника, другой клуб УПЛ строит большие планы на будущее. Как показывают последние годы, более амбициозного проекта, чем ФК "Полесье" Житомир, в украинском футболе пока нет.

Что представляет собой клуб из областного центра с населением чуть менее 300 тысяч? С чем подходит к новому сезону? Какие планы строит, к чему стремится и на что может надеяться? Все эти и другие вопросы попробуем затронуть в нашем материале.

Серьезный владелец с серьезными намерениями

Геннадий Буткевич — фигура в украинской бизнес-среде тех богатых дядек, которым по душе футбол — новая. Конечно, о существовании совладельца одной из ведущих продуктовых сетей страны многие знали и раньше, однако громко и с нескрываемым интересом об уроженце Днепра заговорили уже после стремительного выхода Полесья в Первую лигу, и такого же успешного преодоления последнего рубежа на пути к Премьер-лиге.

По данным из открытых источников, в 2021 году состояние Буткевича достигло суммы более полумиллиарда долларов. Господина Геннадия отнюдь не назовешь не то что "олигархом", учитывая прошлое и настоящее многих владельцев украинских клубов и причастных к спорту №1 бизнесменов — он является представителем той когорты ныне известных украинцев, которых можно отнести к селфмейдменам. Собственно, на это указывает и направление бизнес-интересов Буткевича, которые уже несколько лет как одним только ритейлом не ограничиваются.

Стратегия Полесья Буткевича включает громкие, как для нынешнего уровня УПЛ, подписания и достаточно значительные, но не бездумные траты. По сути, именно житомирцы сегодня могут похвастаться теми возможностями, которые позволяют Полесью быть негласным №3 среди клубов высшей лиги Украины по условиям финансовой привлекательности и перспективам для того или иного футболиста. По неподтвержденной информации, бюджет "волков" в прошлом сезоне составлял не менее 8-ми миллионов долларов, а ныне в команде есть футболисты с зарплатой 30-40 тысяч долларов в месяц. Полесье не фигурировало и не фигурирует в нелестных "сведениях" о тех или иных задолженностях перед игроками и персоналом, а практика показывает, что Буткевич клубный бюджет только наращивает, однако делает это постепенно и с мыслью о возможных последствиях.

"Волки" вынуждены учитывать просчеты предыдущего сезона: судьбы Металлиста и Днепра не будет?

Перед началом дебютного сезона в УПЛ Полесье развернуло бурную деятельность на рынке. Нет, подход "волков" многомиллионных (в валютном измерении) сумм за переход того или иного футболиста как раз не предусматривал. За два трансферных окна житомирцы взяли почти две новые команды — состав пополнил 21 исполнитель, однако более 1 миллиона долларов клуб за одного футболиста не платил, да и произошло такое только в двух случаях.

Однако желание стать на новую ступеньку развития путем использования опытных и известных широкой публике игроков с украинским паспортом сыграло с Полесьем злую шутку. Денис Бойко, Артем Шабанов, Василий Кравец, Иван Петряк. Все перечисленные игроки для "волков" оказались не усилением стаи, а дорогостоящим балластом. И все до одного житомирцев уже не представляют.

Визуальнь в нынешнеее межсезонье направление стратегии Полесья не изменилось. Буткевич предпочитает скорее экстенсивный вектор развития, ведь клуб снова подписал большое количество футболистов, и снова не обошелся без известных фамилий. Однако на этот раз "волки" не стали приглашать в стаю действительно возрастных футболистов (наиболее возрастному — хавбеку Руслану Бабенко — 31). Рискнем заглянуть в кошелек Буткевича, и предположим, что такие дорогостоящие контракты, как в предыдущем сезоне, с новичками больше не подписывались. Просматривается и желание заглянуть в перспективу и найти баланс через трансферы в основном молодых легионеров: сразу пяти приобретенным "варягам" и одному украинцу от 19 до 22 лет.

В целом именно Полесье — снова самый активный игрок на рынке среди клубов УПЛ. Житомирский клуб успел подписать 11 футболистов, среди которых такие известные на внутренней украинской арене имена, как Алексей Гуцуляк, Даниил Бескоровайный, Евгений Волынец или Эдуард Сарапий. Бросается в глаза желание изменить положение дел в обороне — на усиление этой линии куплено 6 футболистов. По неофициальным данным, расходы клуба на трансферы летом 2024-го составляют не более 3-х миллионов евро.

Тренер, не соответствующий уровню амбиций?

Любой набор даже самых искусных футболистов нуждается в том, кто соберет всех этих классных, но разрозненных игроков в единое целое — команду. Именно поэтому персона тренера имеет первостепенное значение в любом коллективе.

Имад Ашур — не просто малоопытный наставник. До работы тренером в Полесье украинец ливанского происхождения какого-либо опыта в такой должности не имел. Учитывая, что Ашуру всего 36, удивляться такому "бэкграунгду" не приходится.

Буткевич Ашур "понравился" периодом в молодежной команде Днепра-1 (U-19), где Имад работал после периода в катарской Aspire Academy. Среди "регалий" Ашура — диплом УЕФА категории "А" и работа в компании с нынешним помощником главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Глебом Платовым.

Достаточно ли таких приобретенных навыков и умений, чтобы вывести житомирцев на другой, более высокий уровень, и не повторить сценарий прошлого сезона? По сути, Ашур — противоположность предыдущему наставнику Полесья Юрию Калитвинцеву, который как раз имел большой опыт во главе самых разных команд в самых разных условиях. А также тренер, получивший огромный кредит доверия (речь не о праве на ошибки, которые обязательно будут прощаться боссами, а о самом факте назначения) и возможность воплощать в жизнь свои представления о футболе там, где от него будут требовать результат если не сразу, то завтра. Владелец "волков" не мог не учитывать огромные риски такого выбора. Однако Буткевич сделал то, что сделал, и теперь из-за такого, откровенно сомнительного, с точки зрения возможностей дать его детище больше, протеже, стремится доказать футбольной общественности, что об игре №1 знает больше и что-то "свое".

Перспективы — умеренно оптимистические

До старта сезона в УПЛ меньше месяца, и уже сейчас ясно, что "волки" точно относятся к командам, имеющим большие ожидания от розыгрыша-2024/25. Но обоснованным ли?

"Наша минимальная задача на следующий сезон — выиграть Кубок и чемпионат Украины. Но это минимально, потому что дальше у нас Лига чемпионов — вот там уже будем смотреть. А так это нормальная история. Такова же история относительно Лиги конференций. Надеемся, что сделаем президенту подарок на день рождения. У него 27 мая, а кубковые финалы приходятся на 25-26-е. Как раз сделаем ему подарок – выиграем Лигу конференций.

Фото: ФК Полісся

К словам вице-президента Полесья Владимира Тесли можно относиться по-разному. В контексте отсутствия действительно весомых достижений такие произнесенные предложения вызывают скорее негатив, однако с учетом демонстрируемого житомирцами подхода и состояния большинства клубов УПЛ, декларирование таких, пусть пока и явно непосильных амбиций — сигнал неплохой.

Нет, титулов и вообще громких побед от этого Полесья сразу ждать точно не стоит — хотя бы потому, что в этом мире ничем не стоит очаровываться, чтобы потом не испытывать безграничного разочарования. Однако в случае "волков" условное 3-е место в УПЛ, и тем более выход в групповой раунд третьего по значимости еврокубка, будет безусловным успехом. А главное — такие цели для этой команды выглядят вполне реалистичными.