Федык во второй раз стал главным тренером Руха

Украинский тренер Иван Федык возглавил львовский Рух.

Об этом сообщает пресс-служба "желто-черных".

37-летний специалист во второй раз стал главным тренером Руха. Ранее под руководством Федыка "желто-черные" получали путевку в Украинскую Премьер-лигу. После этого наставник выполнял в клубе функции директора по футболу, а также возглавлял Рух-2.

В тренерский штаб Федыка вошли: Валентин Слюсар и Ярослав Мартынюк (ассистенты главного тренера), Андрей Ковтун (тренер вратарей), Олег Кононихин (тренер по физической подготовке) и Виктор Чижик (видеоаналитик).

Рух начнет работу под руководством нового тренерского штаба 23 июня.

Напомним, что бывший тренер львовян Виталий Пономарев возглавил черкасский ЛНЗ.

По итогам Украинской Премьер-лиги Рух занял итоговое 8-е место в турнирной таблице, а ЛНЗ завершил сезон на 12 позиции.