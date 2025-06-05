ЛНЗ назначил Пономарева на должность главного тренера

Бывший наставник львовского Руха Виталий Пономарев назначен на должность главного тренера черкасского ЛНЗ.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения между специалистом и командой не разглашаются, однако сообщалось, что контракт будет рассчитан на 2 года.

Накануне ЛНЗ объявил об увольнении Романа Григорчука. Специалист возглавил клуб в декабре 2024 года. Под его руководством команда одержала всего 2 победы, при этом 6 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

По итогам сезона 2024/25 черкасский коллектив финишировал 12-м в турнирной таблице УПЛ, Рух завершил чемпионат на 8-м месте.

Виталий Пономарев работал в структуре Руха с 2020 года. Тогда он возглавил молодежную команду U19, которую дважды привел к победам в чемпионате Украины своей возрастной категории. С марта 2023 года возглавлял первую команду львовян.

На этом посту провел 77 матчей, в которых одержал 26 побед и потерпел 21 поражение. Еще 30 поединков завершились вничью. Разница голов - 89:71.

Вместе с Пономаревым покидает Рух и весь его тренерский штаб: Геннадий Щекотилин, Иван Шуга, Виталий Романюк, Андрей Радь и Марьян Шевчук.

Ожидается, что после ухода из Руха Пономарев не останется безработным. Вскоре он может возглавить черкасский ЛНЗ.

Напомним, прошлый сезон Рух завершил на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Украины с 38 очками в активе.