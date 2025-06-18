Молодежная сборная Украины проиграла Нидерландам и не смогла выйти в 1/4 финала Евро-2025

В среду, 18 июня, сборная Украины U-21 провела свой 3-й, и как оказалось, последний матч на молодежном Евро-2025, проиграв сверстникам из Нидерландов.

Встреча завершилась уверенной победой подопечных Микаэля Райцигера со счетом 2:0.

"Сине-желтые" свой первый гол пропустили на 31-й минуте встречи, когда Арсений Батагов не сумел выбить мяч и ван Боммел отдал передачу на Валенте, который забил в пустые ворота Руслана Нещерета.

К сожалению, потуги украинских футболистов, ведь моментов не было вообще, быстро восстановить паритет завершились ничем, и команда ушла на перерыв проигрывая в один мяч.

Не получалось у подопечных Унаи Мельгосы и во втором тайме, были попытки дальних ударов, но мимо ворот, вообще с завершением атаки были проблемы. Более того, на 57-й минуте сборная Украины пропустила во второй раз. Опять ассистом отметился ван Боммел, который отдал классную разрезную передачу на ван Бергена, который убежал от Михавка и перебросил Нещерета.

В дальнейшем последовала очередь замен, однако и они никак не повлияли на конечный итог матча. Не помогло и удаление у соперника за 9 минут до финального свистка. В итоге сборная Украины заняла третью строчку в группе, которая не дает право на выход в четвертьфинал, куда выходят по 2 лучших команды из каждой группы.

Чемпионат Европы по футболу-2025 (U-21)

3-й тур, группа D, 18 июня

Нидерланды U-21 – Украина U-21 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 34 Валенте, 2:0 – 57 ван Берген

Нидерланды U-21: Руфс – Матсен, Хато, ван ден Берг, Ренш – Тейлор (Майер, 90+2), Валенте (Регер, 75), Фламинго – ван Боммел (ван Бредероде, 80), ван Берген (Огайо, 79), Мэнх

Украина U-21: Нещерет – Крупский (Козик, 75), Михавко, Батагов, Вивчаренко – Очеретько (Яцик, 75), Рубчинский (Царенко, 65), Ярмолюк – Брагару, Ванат (Вьюнник, 65), Волошин (Квасница, 80)

Предупреждения: 37 – Матсен, 48 – Вивчаренко, 51 – ван дер Берг, 59 – Очеретько

Удаление: 81 – Регер (прямая красная)

Как известно, в первом туре подопечные Унаи Мельгосы потерпели минимальное поражение от Дании (2:3), однако во втором матче переиграли Финляндию (2:0). Нидерланды в прошлых двух турах расписали ничью с финнами (2:2) и проиграли датчанам (1:2), поэтому украинцам для выхода в 1/4 достаточно было не проиграть.