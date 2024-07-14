Спасите нас от победы Англии: шотландская газета обратилась к сборной Испании перед финалом Евро-2024

История футбольных противостояний насчитывает множество ожесточенных соперников по всему миру. Будь то Динамо и Шахтер в Украине, или Реал Мадрид и Барселона в Испании.

Однако самым старым в мире и одним из самых напряженных является противостояние Англии и Шотландии. Здесь более 150 лет враждуют не только сборные, но и футбольные клубы. Отношения между шотландцами и англичанами называются love hate relationship (любовь — ненависть). И в полной мере это отражается именно в футболе, где на уровне сборных Шотландия в последний раз побеждала Англию в прошлом веке — в 1999 году.

На Евро-2024 участвовали обе команды. И если Шотландия провалилась и заняла последнее место в группе A, набрав всего 1 очко, то Англия, несмотря на невнятную, по мнению многих фанатов, игру, сумела дойти до финала. Там ее уже ждет сборная Испании.

Однако, как это бывает в таких ситуациях, сначала фанаты болеют за свою команду, а затем против ожесточенного соперника. И перед решающим матчем чемпионата Европы шотландская газета "The National" обратилась к испанцам.

"Наше сообщение для Испании: спасите нас от победы Англии, иначе мы будем всегда слушать о ней", — говорится в публикации.

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Заметим, что в 19 веке, на заре становления футбола, шотландцы, придумавшие игру в пас, были объективно сильнее англичан, продолжавших злоупотреблять индивидуальными действиями. Английские клубы приглашали к себе шотландских футболистов, которых называли "профессорами". Эти "профессора" и приучали команды Англии к игре в пас. И хотя с тех пор прошло уже более 130 лет, шотландцы до сих пор рассказывают об этом в барах.

В целом история противостояния Англия — Шотландия насчитывает 116 матчей. И небольшое преимущество на стороне англичан. Они одержали 49 побед при 41 поражении, и еще 26 матчей завершились вничью. С 1872 года команды играли между собой каждый год, и эта серия завершилась аж в 1989 году (с перерывами в военные времена). После того, как традиция прервалась, было много разговоров о ее восстановлении, однако этого до сих пор так и не произошло.

Напомним, решающий матч чемпионата Европы состоится 14 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO и местных телеканалах Общественного в цифровом эфире Т2.

Также наш сайт проведет для вас текстовую трансляцию поединка.