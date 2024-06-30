Сборная Швейцарии установила рекорд чемпионатов Европы

Игроки сборной Швейцарии провели самую длинную голевую комбинацию в истории чемпионатов Европы перед забитым мячом в ворота Италии на Евро-2024.

Об этом сообщает статистический портал Opta.

Швейцарцы перед голом полузащитника Ремо Фройлера в ворота Италии выполнили 31-ю передачу. Столь длинной комбинации не было в истории чемпионатов Европы с 1980 года, когда начали вести такую статистику.

102 – Toni Kroos has made more line-breaking passes at #EURO2024 than any other player (102), with his total being more than twice as many as the midfielder with the next-most (Luka Modric, 43). Gulf. pic.twitter.com/AIt7eMGTVV — OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2024

Предыдущий рекорд установила сборная Бельгии в 2016 году. Тогда голу Аксель Витсель в матче против Ирландии предшествовало 28 передач.

Напомним, Швейцария во второй раз в истории вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Англия - Словакия.