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Сборная Швейцарии установила рекорд чемпионатов Европы

Олександр Булава — 30 июня, 09:38
Сборная Швейцарии установила рекорд чемпионатов Европы

Игроки сборной Швейцарии провели самую длинную голевую комбинацию в истории чемпионатов Европы перед забитым мячом в ворота Италии на Евро-2024.

Об этом сообщает статистический портал Opta.

Швейцарцы перед голом полузащитника Ремо Фройлера в ворота Италии выполнили 31-ю передачу. Столь длинной комбинации не было в истории чемпионатов Европы с 1980 года, когда начали вести такую статистику.

Предыдущий рекорд установила сборная Бельгии в 2016 году. Тогда голу Аксель Витсель в матче против Ирландии предшествовало 28 передач.

Напомним, Швейцария во второй раз в истории вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Англия - Словакия.

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