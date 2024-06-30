Сборная Швейцарии установила рекорд чемпионатов Европы
Игроки сборной Швейцарии провели самую длинную голевую комбинацию в истории чемпионатов Европы перед забитым мячом в ворота Италии на Евро-2024.
Об этом сообщает статистический портал Opta.
Швейцарцы перед голом полузащитника Ремо Фройлера в ворота Италии выполнили 31-ю передачу. Столь длинной комбинации не было в истории чемпионатов Европы с 1980 года, когда начали вести такую статистику.
Предыдущий рекорд установила сборная Бельгии в 2016 году. Тогда голу Аксель Витсель в матче против Ирландии предшествовало 28 передач.
Напомним, Швейцария во второй раз в истории вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Англия - Словакия.