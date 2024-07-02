Нидерланды разгромно победили Румынию в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Нидерландов одержала разгромную победу над Румынией в матче 1/8 финала Евро-2024 по футболу.

Поединок завершился со счётом 3:0. Уже на 20-й минуте первого тайма Коди Гакпо вошел в штрафную и мощно пробил в ближний угол, выведя свою команду вперед.

Игра проходила под контролем подопечных Рональда Кумана, однако увеличить свое преимущество в первом тайме не удалось.

На 63 минуте Гакпо снова отличился, однако этот мяч отменили из-за офсайда у вингера Ливерпуля. Удвоить свое преимущество Нидерланды смогли лишь на 83 минуте. Забил Дониелл Мален. Он же поставил точку в матче на последней минуте.

Чемпионат Европы-2024, Германия.

1/8 финала, 2 июля

Румыния — Нидерланды 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 - 20 Гакпо, 2:0 - 83 Мален, 3:0 - 90+3 Мален.

Сборная Румынии: Ницце, Рациу, Дрегушин, Бурке, Могош (Раковицан 38), М. Марин (Чикилдеу 72), Ман, Станчу (Олару 88), Р. Марин, Хаджи (Алибек 72), Дрегуш (Михейле 72).

Сборная Нидерландов: Вербрюгген, Думфрис, Де Врей, Ван Дейк, Аке (ван де Мен 69), Симонс, Схаутен (Верман 69), Рейндерс, Бергвейн (Мален 46), Депай (Блинд 90+2), Гакпо (Вегхорст 84).

Предупреждение: М. Марин 67, Станча 81 — Думфрис 78.

Напомним, в четвертьфинале чемпионата Европы Нидерланды сыграют с победителем пары Австрия — Турция. Матч состоится 6 июня, начало — в 22:00 по киевскому времени.