16-летний Ламин Ямаль переписал историю: Испания стала первым финалистом Евро-2024

На стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене состоялся матч 1/2 финала чемпионата Европы 2024 года, в котором путевку в финал турнира разыграли национальные сборные Испании и Франции.

Уже на девятой минуте команда Дидье Дешама вышла вперед. Килиан Мбаппе на левом фланге нашел возможность подать на Коло Муани, который головой направил мяч в сетку ворот Унаи Симона. Такой поворот судьбы только разозлил испанцев, но никак не заставил опустить руки.

На экваторе первого тайма состоялась настоящая сказка: 16-летний Ламин Ямаль эффектным обводным ударом поразил дальний угол ворот Меньяна, шедеврально выровняв цифры на табло. Талантливый испанец стал самым молодым в истории автором гола на чемпионатах Европы.

А спустя еще четыре минуты ситуация перевернулась с ног на голову. Испания вышла вперед благодаря очередному автоголу на Евро-2024: мяч влетел в сетку от Жюля Кунде, неудачно подставившегося под удар от Дани Ольмо.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе испанцев, а во втором тайма подопечным Дидье Дешама так и не удалось перевести игру в овертаймы. "Красная Фурия" стала первым финалистом континентального первенства.

Чемпионат Европы 2024, Германия

1/2 финала, 9 июля

Испания - Франция 2:1 (2:1)

Голы: Ямал, 21, Ольмо, 25 - Круг Муани, 9

Испания: Симон - Кукурелья, Лапорт, Фернандес, Навас (Вивиан, 57) - Руис, Родри - Уильямс, Ольмо (Мерино, 76), Ямал - Мората (Оярсабаль, 76).

Франция: Меньян - Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде - Рабио (Камавинга, 62), Чуамэни, Канте (Баркола, 62) - Мбаппе, Круг Муани (Гризманн, 63), Дембеле (Жиру, 79).

Предупреждение: Навас, 14 - Чуамэни, 60

В финале Евро-2024, который пройдет 14 июля, сборная Испании сыграет против победителя противостояния между Англией и Нидерландами.