Феноменальный сейв Гюнока вывел Турцию в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Турции одержала минимальную победу над Австрией в матче 1/8 финала Евро-2024 по футболу. Выход в четвертьфинал туркам обеспечил вратарь Мерт Гюнок своим невероятным сейвом в конце матча.

На последних минутах матча полузащитник австрийцев Кристоф Баумгартнер был близок, чтобы перевести игру в экстратайм. Однако его удар головой с линии вратарской отразил голкипер турок Мерт Гюнок.

В четвертьфинале турки встретятся с Нидерландами, которые оказались сильнее Румынии.