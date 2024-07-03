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Феноменальный сейв Гюнока вывел Турцию в четвертьфинал Евро-2024

Олександр Булава — 3 июля, 07:41
Феноменальный сейв Гюнока вывел Турцию в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Турции одержала минимальную победу над Австрией в матче 1/8 финала Евро-2024 по футболу. Выход в четвертьфинал туркам обеспечил вратарь Мерт Гюнок своим невероятным сейвом в конце матча.

На последних минутах матча полузащитник австрийцев Кристоф Баумгартнер был близок, чтобы перевести игру в экстратайм. Однако его удар головой с линии вратарской отразил голкипер турок Мерт Гюнок.

В четвертьфинале турки встретятся с Нидерландами, которые оказались сильнее Румынии.

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