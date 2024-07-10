Мбаппе: Я провалил Евро

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что не оправдал ожиданий на Евро-2024.

Его слова цитирует Фабрицио Романо.

"В футболе ты или на высоте, или нет... В этот раз я был не на высоте. Я провалил Евро, поскольку хотел выиграть этот трофей. Сейчас я уйду в отпуск и хорошо отдохну. Это пойдет мне на пользу. А потом я буду готовиться начать новую жизнь в Реале. Там будет много работы", — сказал Мбаппе.

В полуфинале с Испанией точная подача Килиана помогла Франции открыть счет, но затем "Фурия Роха" перевернула игру за 5 минут.

На этом чемпионате Европы Мбаппе забил всего один гол – в ворота Польши с пенальти, а в 1 туре его прострел привел к автоголу австрийского защитника.