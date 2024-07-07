Кукурелья: о руке в матче с Германией: Если эксперты говорят, что это не пенальти, то так оно и есть

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья доверяет мнению экспертов по поводу эпизода с попаданием в руку в матче четвертьфинала Евро-2024 против Германии.

Слова фулбека "красной фурии" цитирует Marca.

"Меня успокоило то, что судья сказал "нет". Если эксперты говорят, что это не пенальти за игру рукой, то так оно и есть".

Я не вмешиваюсь, я уважаю то, что говорят судьи. Я понимаю сомнения, потому что мы видим, что у одних это пенальти, а у других нет.

А мы можем пожаловаться, что Кроос можно было удалить», – заявил Кукурелья.